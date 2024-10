Stellantis, Bergesio (Lega): "Mirafiori resti stabilimento fondamentale"

“In audizione nelle commissioni Attività produttive di Camera e Senato, il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, conferma l'implementazione della produzione della 500 ibrida a Mirafiori. Sapere che quello piemontese, così come avevamo chiesto in audizione, resti uno stabilimento fondamentale nei piani industriali dell’azienda è assolutamente positivo. Resta comunque la preoccupazione, non solo per i lavoratori, sul futuro di un comparto fondamentale per il sistema produttivo italiano e sulle capacità di adattamento dell’azienda. Occorre prestare attenzione ai fornitori, a tutto l'indotto e ai concessionari che sono parte integrante della filiera automotive italiana”.