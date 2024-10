Erasmus day all'IC Arpino di Sommariva del Bosco

Disegnare un logo e inventare uno slogan che esaltino i valori di pace e intercultura alla base dell’UE: è la sfida alla quale saranno chiamati gli studenti dell’IC Arpino di Sommariva Bosco all’interno degli Erasmus Days, i giorni dedicati al programma europeo attraverso il quale ragazzi e insegnanti scoprono come studiano e vivono i loro compagni e colleghi negli altri paesi dell’Unione.

"Crediamo nel progetto Erasmus+ come opportunità per arricchire la vita e aprire la mente – spiega Anna Giordana, Dirigente dell’IC Arpino -. Le frontiere che più difficilmente si oltrepassano sono quelle emotive, mentre nel nostro Istituto vogliamo educare i ragazzi al rispetto e all'accoglienza della diversità".

Si inizierà il 14 ottobre con il “Logo Contest”: le classi Terze dovranno disegnare un simbolo e ideare uno slogan che sintetizzino e uniscano i concetti di amicizia, condivisione, inclusione alla base del progetto Erasmus+. Sarà un sondaggio tra i compagni delle classi Prime e Seconde dello stesso istituto a decretare, il 18 ottobre, il lavoro vincitore.

Il 15 ottobre l’appuntamento con “Hello again, Romania!”: gli studenti romeni della Scoala Gimnaziala Halchiu, che nel giugno scorso avevano visitato le sedi dell’istituto, incontreranno nuovamente in videochiamata i compagni delle classi Terze di Sanfrè e Ceresole d’Alba. Sarà un’anticipazione della trasferta che proprio i ragazzi dei due plessi faranno in Transilvania ad aprile 2025.

Infine, nel sempre il 15 ottobre alle 16,30, la professoressa Sabina Dadone e la Dirigente Anna Giordana terranno una lezione di yoga aperta a tutto il personale dell’istituto, mettendo in pratica quanto appreso proprio nella loro esperienza Erasmus alla Europass Teacher Academy di Dublino