Calcio Serie D: Bra, c'è il ritorno di Manuel Zanon

Manuel Zanon è ritornato al Bra.

Il club giallorosso rende noto di aver raggiunto l'accordo sportivo con il calciatore classe 2002, nativo di Carmagnola. Centrocampista centrale e mediano, dopo Atletico Torino e CBS era giunto nella città della Zizzola dove, con la maglia del Bra, aveva militato nella categoria Allievi. Successivamente tre anni alla Viterbese, poi Giugliano (Serie D) e Imolese (Serie C). Nella stagione 2023/2024 ha giocato nell'Arzignano, in C.

Si è già aggregato ai suoi nuovi compagni ed è a disposizione di mister Fabio Nisticò e dello staff tecnico, per la trasferta di Romentino.