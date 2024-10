Fiöi Cuneo: nel weekend scattano i campionati giovanili territoriali di pallavolo

La nuova stagione sportiva prende il via con l’inizio dei campionati giovanili territoriali Cuneo - Asti.

Cuneo Volley sarà presente con ben due squadre per ognuno dei campionati di Under 15, Under 17 e Under 19 al via questo weekend.

Ad aprire la stagione giovanile saranno le squadre dell’U15, Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo e Lab Travel Cuneo, che scenderanno in campo sabato 12 ottobre alle ore 15.00. La prima affronterà Mercatò Alba presso la Palestra dell’ITIS Mario Del Pozzo di Cuneo, mentre la seconda sfiderà Revolution Asti al Palazzetto dello Sport di Busca.

Domenica sarà invece il turno dell’U17 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo, che giocherà alle ore 19.00 in trasferta a Savigliano contro Conte Gianluca Pescheria Volley Savigliano.

L’U17 Lab Travel Cuneo osserverà invece un turno di riposo.

La prima giornata di campionato si concluderà mercoledì 16 ottobre con le due squadre U19 in campo. L’U19 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo sfiderà in casa la Virtus Boves alle ore 21.00, mentre l’U19 Lab Travel Cuneo giocherà in trasferta ad Asti contro Revolution Asti alle ore 19.30.

«Siamo giunti all’inizio dei campionati giovanili che vedranno sabato in campo le due U15, nella giornata di domenica l’U17 e infine in settimana giocheranno le due U19. I campionati giovanili affrontano la fase territoriale, che è di inizio attività, una fase di approccio a quella che sarà la stagione. Ci saranno partite importanti e interessanti sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dell’esperienza. Sono convinto che i nostri ragazzi affronteranno queste partite a testa alta cercando di dare il meglio sin da subito perché abbiamo la voglia, come Cuneo Volley, di affrontare ogni partita per vincerla. Non sarà facile, soprattutto con le squadre dei più piccoli perché affronteranno squadre con atleti di età diversa. Siamo contenti di iniziare questa stagione e siamo fiduciosi che il futuro sarà dalla nostra parte.» - Mario Barbiero, direttore tecnico del settore giovanile Cuneo Volley.

Sabato 12 Ottobre

Under 15

Ore 15.00 Palestra ITIS Mario del Pozzo - Cuneo

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo VS Mercatò Alba

Ore 15.00 Palazzetto dello Sport di Busca

Lab Travel Cuneo VS Revolution Asti

Domenica 13 Ottobre

Under 17

Ore 19.00 Via Giolitti 9 - Savigliano

Conte Gianluca Pescheria Volley Savigliano VS Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo

Mercoledì 16 Ottobre

Under 19

Ore 19.30 Palestra S.M. Brofferio - Asti

Revolution Asti VS Lab Travel Cuneo

Ore 21.00 Palestra ITIS Mario del Pozzo - Cuneo

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo VS Virtus Boves