Volley femminile: la nuova pelle della Honda Olivero Cuneo, ecco le maglie ufficiali per la stagione 24/25

Manca pochissimo all’esordio casalingo della Honda Olivero Cuneo, in programma domenica 13 ottobre alle ore 17:00. Al Palazzetto dello Sport arriverà la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 per dare già vita ad un derby nella prima partita delle Gatte tra le mura amiche.

In occasione della prima uscita ufficiale al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta, la Honda Olivero Cuneo sfoggerà le nuove divise da gioco. La nuova pelle della Gatte è stata presentata al pubblico nella giornata di oggi, venerdì 11 ottobre, presso la sede di Olivero, co–title sponsor della squadra.

Durante la presentazione erano presenti i board di Honda Olivero Cuneo ed Olivero, in modo da condividere un momento speciale nella prima parte della stagione.

Dopodiché Noemi Signorile, Agnese Cecconello ed Ana Bjelica hanno posato per alcuni scatti con le nuove divise della stagione 2024/25.

I co presidenti Bianco e Manini hanno dichiarato: “Siamo sempre entusiasti di collaborare con una realtà come Olivero. Poter presentare le nostre maglie, simbolo della stagione 2024/25, insieme a loro dimostra la sinergia che c’è tra le nostre due realtà e la passione che loro hanno verso il mondo della pallavolo di massimo livello”.I titolari di Olivero, Gianpaolo e Marco Olivero, hanno affermato: “Ci inorgoglisce essere per il secondo anno consecutivo su questa prestigiosa maglia. La sintonia creatasi tra la nostra azienda e la società Granda Volley risalta nel denominatore comune dei due brand. Il colore rosso simboleggia l’energia, la determinazione e la passione per ciò che si fa. Speriamo che la nuova maglia sia di buon auspicio per una nuova stagione ricca di successi e soddisfazioni”.

Così, alla prima stagionale al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta, la Honda Olivero Cuneo sfoggerà le sue nuove divise.