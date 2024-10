All'istituto Giolitti Belisario di Mondovì il progetto Erasmus+ con 18 docenti stranieri

Si è appena conclusa presso l’IIS Giolitti Belisario di Mondovì l’ultima mobilità del progetto Erasmus+ “Stronger Through Education for the Needs of our Students”.

Il progetto ha previsto il coinvolgimento di 18 docenti stranieri provenienti da Romania, Norvegia, Francia, Turchia e Portogallo; si è lavorato insieme sullo scambio di buone pratiche rispetto alle politiche di inclusione dei rispettivi istituti scolastici. Le sessioni di lavoro monregalesi si sono aperte con i saluti della Dirigente scolastica Donatella Garello, che ha sottolineato come quotidianamente tutti i docenti realizzino attività e laboratori altamente inclusivi e volti al benessere di tutti gli studenti, con un focus costante sulle fragilità degli alunni.

L’elemento cardine delle attività proposte è stato, dopo un excursus sulla figura del docente di sostegno, mostrare le proposte inclusive che quotidianamente vengono messe in atto nel nostro Istituto, in modo da trasmettere alle delegazioni straniere spunti di riflessione, possibili metodologie didattiche innovative e proposte di lavoro estremamente pratiche e spendibili in futuro anche nelle loro scuole. In quest’ottica l’IIS Giolitti Bellisario ha presentato laboratori di sala e cucina, attività inclusive in palestra e presso l’Istituto Tecnico Agrario. I ragazzi del corso di accoglienza hanno sempre affiancato il gruppo dei docenti stranieri sia durante le attività in Istituto, sia in esterno per agevolare lo svolgimento delle attività. Il progetto “Un caffè per tutti”, il Salone dell’Orientamento e la lavanderia inclusiva “Senza macchia” sono stati particolarmente apprezzati, così come la visita all’azienda agraria, al laboratorio di chimica e alle attività proposte dai docenti di Scienza Agrarie.

I colleghi stranieri hanno potuto conoscere le bellezze di Mondovì Piazza, grazie alla visita guidata in inglese realizzata dalla classe 5F Alberghiero, del Santuario della Natività di Maria a Vicoforte e dei principali monumenti di Torino. Molto apprezzata la camminata al Rifugio Havis De Giorgio (Rifugio Mondovì) in alta Valle Ellero, complice una meravigliosa quanto inaspettata giornata di sole, dove si sono svolte attività inclusive artistiche con una classe del Giolitti.

Così si è espressa la prof.ssa Loredana Gaspar, coordinatrice del progetto internazionale, della scuola di Suceava in Romania, nel salutare i colleghi italiani e stranieri: “il 2022 è stato l’inizio di una collaborazione intensa ed efficace per tutti i membri del progetto. La mobilità finale a Mondovì è stata un’importante esperienza formativa che ha centrato perfettamente tutti gli obiettivi del progetto. I nostri amici italiani hanno organizzato numerose e interessanti attività che abbiamo tutti molto apprezzato. Grazie a tutti voi colleghi italiani ed un grazie speciale alla Dirigente scolastica Donatella Garello, che ha sempre fermamente creduto in questo progetto e alla coordinatrice Erasmus della scuola Prof.ssa Stefania Bottino”.

Siamo felici della buona riuscita di questo progetto che ha alla base l’inclusione, tema caro nella scuola italiana e particolarmente sentito nel nostro Istituto e che ha gettato dei ponti per future collaborazioni tra le scuole partecipanti.