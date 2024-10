"Sport & Futuro”: evento dedicato ai giovani di Banca Territori del Monviso

Grande successo per l’evento “Sport & Futuro” organizzato da Banca Territori del Monviso in collaborazione con Vispo, il Villaggio Sportivo di Fossano. Questa iniziativa, rivolta a giovani dai 18 ai 27 anni, ha unito sport e riflessioni sul futuro finanziario e previdenziale, offrendo ai partecipanti un programma ricco e coinvolgente.

Socialità e divertimento sono stati il filo conduttore del pomeriggio, che ha visto i ragazzi cimentarsi in attività sportive di tendenza come padel e pickleball, seguiti da maestri professionisti. In serata si è invece tenuto un incontro interattivo dedicato interamente alla previdenza complementare - tema centrale per il futuro dei giovani - e alle opportunità di risparmio offerte da BTM Banca Territori del Monviso, durante il quale esperti del settore hanno illustrato ai partecipanti gli strumenti finanziari e le formule d’investimento (come i piani di accumulo) più adeguati alla loro fascia d’età, nozioni ed esempi pratici utili per una pianificazione consapevole del proprio denaro.

La giornata si è conclusa con una light dinner tutti insieme ed intrattenimento musicale, momenti di festa che hanno favorito l'interazione e la condivisione tra i partecipanti. Al proposito il Direttore Generale BTM Luca Murazzano ha dichiarato: “Con ‘Sport & Futuro’ intendiamo offrire ai nostri Giovani non solo l’opportunità di praticare sport in un contesto d’eccellenza com’è il Villagio Sportivo di Fossano - di cui siamo partner sin dalla sua riapertura -, ma anche strumenti per un futuro finanziario più sicuro. Sappiamo quanto sia importante, in un mondo in costante e rapida evoluzione, fornire a ragazze e ragazzi le competenze necessarie per gestire consapevolmente le proprie finanze. Questo evento rappresenta un ulteriore, concreto, passo di BTM verso la costruzione di un futuro responsabile e informato per i Giovani del nostro Territorio. Crediamo fermamente che sport ed educazione finanziaria possano andare di pari passo, creando una base solida per lo sviluppo delle nuove generazioni.”

Il Responsabile rete filiali BTM del fossanese, Marco Mondino - ideatore del progetto insieme allo staff di Vispo - ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di essere riusciti nell’intento di creare un evento che combina divertimento e apprendimento in uno dei territori, quello del fossanese, di estrema importanza per la nostra Banca. La nostra missione è infatti supportare le comunità locali ed in particolari i giovani, che ne sono l’espressione più fresca e vivace, nel loro percorso di crescita personale e professionale.”

Grazie alla sinergia con il centro Vispo, l’evento ha registrato una partecipazione oltre le attese, suscitando entusiasmo tra i giovani che hanno apprezzato l'opportunità di sperimentare la combo “sport ed educazione” in un ambiente moderno e stimolante.

Con “Sport & Futuro”, Banca Territori del Monviso-BTM conferma il suo impegno nel supportare le nuove generazioni, promuovendo non solo il benessere fisico ma anche la consapevolezza finanziaria, elementi fondamentali per poter affrontare il futuro con fiducia.