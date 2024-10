Conosci i percorsi formativi abilitanti di Ascomforma?

Ascomforma, l’agenzia di formazione di ConfCommercio, ci presenta i suoi corsi abilitanti, pensati per chi desidera intraprendere una carriera professionale di successo in vari settori. Grazie a programmi di formazione completi e certificati, Ascomforma offre la possibilità di acquisire le competenze necessarie per ottenere l’abilitazione e l’iscrizione ai relativi albi professionali.

Tra i percorsi formativi proposti, i corsi per Agenti e Rappresentanti di Commercio, Agenti Immobiliari e Somministrazione di Alimenti e Bevande, sono progettati per fornire le competenze necessarie a ottenere l'abilitazione e l'iscrizione ai relativi albi professionali.

Le lezioni vengono tenute da docenti esperti e qualificati, per garantire un apprendimento efficace e aggiornato. I corsi si svolgono in modalità mista, con parte delle lezioni in presenza e altre online, per offrire maggiore flessibilità. Alla fine del percorso, superati gli esami previsti, si otterrà l’abilitazione professionale riconosciuta a livello nazionale.

Ascomforma supporta i partecipanti in ogni fase del percorso formativo, offrendo una preparazione completa per entrare nel mondo del lavoro o ampliare le proprie competenze.

Ascomforma si trova a Cuneo, in via Amedeo Avogadro 32.

Sito internet https://www.ascomforma.it/

E-mail info@ascomforma.it

Telefono 0171.604127

WhatsApp 377.0804976