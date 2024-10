Volley A2M. Cuneo-Cantù 3-1, la dedica di Battocchio al papà: "È dura, ma ce la farai" [VIDEO]

Seconda vittoria di fila per la sua squadra: una bella soddisfazione per coach Matteo Battocchio, che nonostante non abbia ancora tutte le sue pedine al posto giusto riesce ad iniziar in modo più che positivo la nuova stagione.

Sulla partita con Cantù: "Una grande vittoria, sapevamo di dovercela sudare. Oggi non ci è entrata troppo la battuta, ma il problema è che ci siamo focalizzati troppo su alcuni aspetti sui quali stiamo lavorando fin troppo. Ci siamo innervositi anche sugli errori, ne abbiamo commessi davvero troppi".

Sa di avere uomini importanti in grado di risolvere situazioni complesse. Volpato, per esempio: "Che Dio e tutti i santi ce lo preservino, è una fortuna e un privilegio averlo in squadra. Forte lui, così come Codarin: gli avversari lo sanno e li marcano stretti".

Cuneo è regina per una notte, ma Battocchio non ci fa caso: "Ciò che conta è che abbiamo messo altri punti su quelle dietro".

Poi la dedica finale al papà, che sta attraversando un momento complicato dal punto di vista fisico: "Questa vittoria è per te. È dura, ma ce la farai"