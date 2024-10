Fiere, mostre e sagre per questa domenica d'autunno in Granda

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it/.

ALBA

94a FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA

Domenica 13 ottobre entra nel vivo l’edizione 2024 della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Dal Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, all'Alba Truffle Show (Cooking Show con rinomati chef, Analisi Sensoriali e Wine Tasting), a incontri in collaborazione con eccellenze enogastronomiche di Langhe Monferrato Roero.

E poi mostre d'arte, spettacoli musicali e l’Alba Truffle Bimbi, dedicato a bambini e famiglie. Per culminare nell'Asta Mondiale del Tartufo, che accoglie appassionati e golosi da ogni angolo del mondo.

Il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba dal 12 ottobre all’8 dicembre, il sabato e la domenica, seguirà gli orari: 9.30 – 19. Cortile della Maddalena, ingresso da Piazza Falcone.

Tutti gli eventi qui: www.fieradeltartufo.org/

CUNEO

FESTIVAL DEI LUOGHI COMUNI

Prosegue il “Festival dei Luoghi Comuni”.

Domenica 13 ottobre, i musicisti Omar Pedrini, Alice Isnardi e Alessandro Casalis in collaborazione con Aido Odv, presentano il concerto benefico “La solidarietà fa rumore”.

I biglietti sono disponibili sul sito del festival www.festivaldeiluoghicomuni.it o su Eventbrite, al costo di 15 euro, posto unico.

Il programma del Festival dei Luoghi Comuni 2024 è in aggiornamento sul sito www.festivaldeiluoghicomuni.it.

CUNEO

PAULANER OKTOBERFEST

VIIa edizione del “Paulaner Oktoberfest Cuneo”.

Domenica 13 ottobre, ultima domenica di “Paulaner Oktoberfest Cuneo 2024”, nell’area garden dalle 14, intrattenimento per famiglie di Mago Trinchetto e, dalle 16, le esibizioni della Palcoscenico Performing Arts, seguite da Dj Tonj. I Kuni Kumpel inviteranno agli ultimi prosit, prima della chiusura ufficiale dell’evento con Dj Alessandro Schiffer.

Tutte le info su: www.oktoberfestcuneo.it

GIORNATE DEL FAI D’AUTUNNO

Domenica 13 ottobre tornano le giornate del FAI d’Autunno in provincia di Cuneo. Per scoprire tutti i luoghi aperti nella Granda: https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/i-luoghi-aperti/?search=cuneo

ALBA

ALBAROMATICA

Domenica 13 ottobre nell’ambito della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, una giornata organizzata dall’Associazione Turismo in Langa, con il sostegno attivo dell’Ente Fiera e del Comune di Alba e la sponsorizzazione di Banca d’Alba, è una vera e propria kermesse pensata per illustrare ogni sfaccettatura dell’utilizzo di erbe e spezie. In occasione della manifestazione, il portico della chiesa di San Giovanni in Piazza Pertinace ospiterà laboratori e dimostrazioni didattiche per adulti e piccini. Per maggiori info: https://www.turismoinlanga.it/it/albaromatica-2024/

ALBA MUSIC FESTIVAL

Domenica 13 ottobre alle ore 11, nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba, concerto di musica classica. Info: www.albamusicfestival.com

CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA

Domenica 13 ottobre e per tutti i week end di ottobre, speciali aperture della chiesa di San Giovanni a cura dell’Associazione Volontari per l’Arte e il Museo Diocesano di Alba.

Orari: dalle 15 alle 18 Ingresso gratuito Info: 0173/364030 www.sangiovannialba.it

BAGNOLO PIEMONTE

RASSEGNA AGRICOLA E DEL CAVALLO

Domenica 13 ottobre “Rassegna agricola e del cavallo", musica, spettacoli equestri, buon cibo, esposizioni di animali di fattoria, antichi mestieri trattori d’epoca.

Tutto il programma qui: https://bagnoloagricola.it/

BAROLO

WINE EXPERIENCE

Domenica 13 ottobre alle ore 11, appuntamento con la Wine Experience presso il WiMu a Barolo. Info: https://www.wimubarolo.it/e-adatto/wine-experience-domenica-13-ottobre/

BEINETTE-VILLAGGIO COLOMBERO

CASTAGNATA

Domenica 13 ottobre dalle 14 sul piazzale di Villaggio Colombero, Castagnata per tutti, con distribuzione di cioccolata calda e altri dolci.

BOVES-FONTANELLE

FESTA SANTI CORONATI

Domenica 13 ottobre alle ore 10 mostra ortofrutticola e degli attrezzi di una volta. Alle 14.15 processione e benedizione alla Cappella di San Lorenzo. Giochi popolari e distribuzione caldarroste e vin brulè in piazza.

BRA

FESTA FIDAS

Domenica 13 ottobre, alle ore 10.30, presso il Santuario nuovo della Madonna dei Fiori di Bra, sarà officiata la Santa Messa con ricordo dei donatori defunti.

Al termine della funzione (ore 11.30 circa), nel salone sottostante il Santuario, dedicato a don Cesare Fava, si svolgeranno le premiazioni dei super donatori e delle super donatrici con la consegna delle benemerenze. In seguito pranzo sociale.

POLENTATA ALPINI

Domenica 13 ottobre sotto l’ala di Piazza Giolitti alle ore 12.30 “Polentata degli Alpini” organizzata dal Gruppo Alpini di Bra. Prenotazioni ai numeri 339 29 06 535 - 320 18 43 600.

ARCHIVUM

Domenica 13 ottobre è visitabile la mostra personale dell'artista di fama internazionale Marta Czok. Orari: 10-12.30 / 15-17.30 Info: https://www.comune.bra.cn.it/it

BUSCA

BUSCAINCONTRA

Domenica 13 mostra “Il gusto del quotidiano” presso Casa Francotto. Visite guidate orario 16-20.Info: https://casafrancotto.it/

ESCURSIONE ALLE CAVE

Domenica 13 ottobre escursione, in compagnia di un accompagnatore naturalistico alle cave dell’alabastro rosa di Busca. Le partenze sono alle ore 9.30 e alle ore 15 dal Parco Museo dell'Ingenio. Prenotazione obbligatoria. Info: 371 54 20 603 ecomuseobusca@gmail.com

CARRÚ

GRANDE FESTA DELLA CARNE PIEMONTESE

Domenica 13 ottobre, presso l’ala mercatale Borsarelli, alle 12.30, pranzo a base di carne di bue piemontese. Per informazioni e prenotazioni 335 15 40 239.

CENTALLO-ROATA CHIUSANI

POLENTATA ALPINA

Domenica 13 ottobre dalle 12.30, nel salone parrocchiale, Polentata Alpina proposta dal gruppo locale delle Penne Nere. Occasione per il saluto al nuovo parroco Don Andrea Ciartano.

FESTA PATRONALE DEGLI ANGELI CUSTODI

Domenica 13 ottobre alle ore 11 S. Messa e dalle 15 alle 18.30 in via Roma spettacolo di acrobazia e giocoleria con il gruppo albese Familupis. Dalle 14 alle 18 la Croce Rossa centallese intratterrà i bambini e proporrà varie dimostrazioni di intervento sul campo.

CERVASCA

40^ SAGRA DEI "PISACAN" E 23^ SAGRA DELLA "CASTAGNA SERVASCHINA"

Domenica 13 ottobre bancarelle lungo le vie di Cervasca navette per visite al Santuario degli Alpini, e dalle 11 alle 18 evento di Calisthenics. Alle 12.15 premiazione di un/a cervaschese per “La cura del bosco”. Dalle 10-12 e 14-16 attività assistite con animali per famiglie e bambini con cani certificati Pet therapy. Musica con ballo liscio e orchestra Loris Gallo. Esibizione di scuola di danza.

https://www.comune.cervasca.cn.it/Dettaglionews?IDNews=257177

CHERASCO

CHERASCO WALKING TOURS

Domenica 13 ottobre, “Noir sotto gli archi”: un viaggio nella Cherasco esoterica, da leggere attraverso le simbologie degli elementi decorativi di palazzi e portali.

Orario della partenza: h 16. Info: https://www.turismoeventicherasco.it/

MOSTRE PALAZZO SALMATORIS

Continua la mostra di Jean Gaudarie Thor, presso Palazzo Salmatoris con orario di visita sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero.

https://www.turismoeventicherasco.it/

DEMONTE

FIERA DI SAN LUCA

Domenica 13 ottobre consueta polentata e sfilata per le vie del paese, con le majorette di Ozegna.

Visite guidate a Palazzo Borelli alle 10.30 e alle 15.30. Info: http://www.comune.demonte.cn.it/

oppure 328 20 32 182 – 0171/955903.

FOSSANO

COLORATISSIMO AUTUNNO

Domenica 13 ottobre ritorna a Fossano "Coloratissimo Autunno", 24° edizione della Mostra Mercato Ortofrutticola e Gastronomica, manifestazione dedicata all’agricoltura e al locale patrimonio di biodiversità. Esposizione dei prodotti tipici del territorio, percorso gastronomico "Sapori d'autunno", Grande Spettacolo Pirotecnico, il concerto con l'Orchestra "Sonia De Castelli" e l'orto didattico per i più piccoli. Non mancheranno anche eventi sportivi e benefici, come la Strafossan e culturali, come le visite guidate al Castello dei Principi d'Acaja, alla Chiesa della SS. Trinità e al Palazzo del Comandante. Info: 0172/ 699618 info@comune.fossano.cn.it

https://www.visitfossano.it/

CONCERTO

Domenica 13 ottobre alle ore 11 a Palazzo Burgos concerto del duo Fabio Gorlier al pianoforte e Gianluca Littera all’armonica. Musiche di Gordon Jacob, Gabriel Faurè, Alan Hovhaness, Morricone e Piazzolla.

FRABOSA SOPRANA

CASTAGNE E COLTELLI

Domenica 13 ottobre, torna l’appuntamento tradizionale con "Castagne e coltelli". Sabato alle 15.30 distribuzione di caldarroste, stime e giochi popolari.

Alle 19 la grande polenta in piazza Benso e dalle 22:30 al Silent party.

Domenica 13 ottobre, dalle 9 alle 19, mercatino dolce salato con la presentazione dei prodotti tipici locali, distribuiti su tutta piazza Marconi, in piazza del municipio e nelle vie del paese.

Info: iatfrabosasoprana@visitcuneese.it

GARESSIO

FIERA DELLA CASTAGNA GARESSINA

Domenica 13 ottobre alle ore 15 Castagnata e mercatino presso il Borgo Maggiore.

Partenza per escursioni con guide regionali (per info e prenotazioni 335 62 14 395)

Partenza delle visite guidate alla scoperta del Borgo Medievale (per info e prenotazioni 0174/1924782). Alle ore 16 Presentazione del libro "I mondi di Zara" di Paola Gula e piccola esposizione delle opere dell'artista Christian Costa - Piazza San Giovanni. Info: https://www.comune.garessio.cn.it/it-it/vivere-il-comune/eventi/la-garessina-2024-fiera-regionale-della-castagna-garessina-106182-1-a1b9061794165f255412ba7bae9abc0a

LA MORRA

MOSTRA DI PIERFLAVIO GALLINA

Sabato 12 ottobre e domenica 13 ottobre e fino al 19 novembre, presso la Cantina Comunale a La Morra, sarà visitabile la mostra delle opere di Pierflavio Gallina.

La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

L'ingresso è libero. Info: https://www.cantinalamorra.com/

LESEGNO

SAGRA DEL CRIN

Domenica 13 ottobre, si celebra la seconda edizione della “Sagra del crin”, evento creato per fare tornare sulle tavole un antico prodotto ricavato dal maiale, la Balüva, che un tempo era alla base dell’economia di Lesegno e di tutto il territorio circostante. Tutto il programma della sagra qui: https://crin.it/#content

MANGO

MANGO IN ARTE E NATURA

Domenica 13 ottobre è in programma la terza edizione dell’evento “Mango in Arte e Natura” insieme al Premio “Una vita per l’arte”. Dalle ore 16.30 negli spazi della Pinacoteca delle Langhe nel rinnovato castello di Mango, l’arte e la natura saranno celebrate in una cornice storica e suggestiva e sarà consegnato il Premio all’artista e scenografo Carlo Giuliano, già direttore dell’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino e direttore tecnico degli allestimenti scenici al Teatro Stabile di Torino: a lui il riconoscimento “Una vita per l’arte 2024”, con l’intervento della dott.ssa Cinzia Tesio. Info: https://www.csvcuneo.it/mango-in-arte-e-natura-3/

MONDOVÌ

AUTUMNUS CARAXONENSIS

Domenica 13 ottobre “Autumnus Caraxonensis” nelle vie e nelle piazze dello storico borgo cittadino di Carassone, frazione di Mondovì, con l'esposizione di opere di frutto del talento, della passione e dell'ingegno. Ingresso libero.

GIORNATE DEL FAI D’AUTUNNO

Domenica 13 ottobre sono ben 8 i luoghi del FAI visitabili a Mondovì: il Complesso conventuale “Nostra Donna”, La Chiesa della misericordia (San Giuseppe dei Carmelitani), La Cattedrale di San Donato, ECAT La Fabbrica delle campane, la Funicolare, Le Meridiane sulla facciata dell’ex collegio dei Gesuiti, la Sinagoga e il Teatro Sociale. Gli orari possono essere diversi per ciascuno, ed è opportuno consultarli su https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/i-luoghi-aperti/?provincia=CUNEO

FILOSOFIA IN STAZIONE

Domenica 13 ottobre, dalle 18 alle 19.30, incontro di Filosofia di Comunità organizzato in Stazione o, tempo permettendo, nei vicini giardini pubblici adiacenti a piazza Franco Centro a Mondovì. Info: 348 27 93 556.

MONFORTE D’ALBA

MERCATINO

Domenica 13 ottobre Mercatino dell'antiquariato e artigianato. Artigiani e creativi espongono in Piazza Umberto I, dalle ore 10 alle ore 18. Info: 375 83 56 711

MONTICELLO D’ALBA

VISITE AL CASTELLO

Domenica 13 ottobre e fino al 26 ottobre (in seguito dal 9 al 23 novembre), visite guidate gratuite al Parco del Castello di Monticello d'Alba nei seguenti orari: alle ore 14.30 “Dal vignòt all’olivè”, con approfondimento sulla vigna didattica e sulle piante fruttifere del Parco romantico, e alle ore 16 “De hortibus”, con approfondimento sulla storia della creazione dell’orto e delle aiuole. Consigliata la prenotazione sul sito www.turismoinlanga.it

NUCETTO

FESTA DEL CECE

Domenica 13 ottobre dalle ore 9 “Festa del Cece di Nucetto”, diciannovesima edizione. Viene mantenuto lo stesso format delle passate edizioni, con l'esposizione e mercatino dell'artigianato con prodotti tipici del territorio presso il parco Gurei. Ingresso libero. Alle 13 pranzo con menù a base di Ceci di Nucetto e prodotti tipici locali. Dalle 15 gran castagnata, con distribuzione gratuita delle caldarroste, durante il pomeriggio si svolgeranno esibizioni di Danze Argentine.

Saranno aperti i Musei di Nucetto a partire dalle ore 14.30 fino alle 18 e sarà anche possibile fare una pedalata sul Ferro-Ciclo presso la Stazione di Nucetto, grazie ai volontari del Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano. Info e prenotazioni: https://www.nucetto.net/

NEIVE

LANGHE PHOTO FESTIVAL

Domenica 13 ottobre continua la 2a edizione del Langhe Photo Festival. 9 mostre, 7 di queste dedicate a fotografi di rilievo internazionale, con più di 250 fotografie esposte.

Le mostre sono aperte dalle ore 10 alle ore 18. Il biglietto d’ingresso si può acquistare presso la biglietteria c/o Ufficio Turistico di Neive, in Piazza Italia, nel centro storico di Neive, oppure online sul sito https://www.langhephotofestival.com/infoetickets

NOVELLO

FESTIVAL DEL DISEGNO - NOVELART

Domenica 13 ottobre unica tappa in provincia del “Festival del Disegno - All Around” con artisti da tutta Italia impegnati in 5 diversi workshop. Alle ore 10 Calligrafia, laboratorio di scrittura a mano con inchiostro e pennino. Alle ore 10.15 Botanica sotto sopra, laboratorio di collage e manipolazione carte diverse. Alle ore 15.45 Carte Xilografiche, stampa xilografica a mano con timbri e matrici in legno. Alle ore 16 Magie Acquatiche, laboratorio di carta marmorizzata. Alle ore 16 Il mio posto nel vagone, laboratorio di illustrazione e creazione. Per tutte le info e i costi: info@novelab.it

ORMEA

FRUTTI RITROVATI

Domenica 13 ottobre, frutti antichi e naturali nonché di piante officinali e commestibili. Mostra mercato dei prodotti della terra che si terrà domenica 13 ottobre, per tutto il giorno. Tutto il programma qui: http://www.ulmeta.it/

ASSAGGI DI BIODIVERSITÀ

Domenica 13 ottobre appuntamento nell’ambito della rassegna “Assaggi di Biodiversità”, nei castagneti di Ormea, in collaborazione con l’Ente Aree Protette Alpi Marittime.

All'interno di uno dei castagneti gestiti dalla Cooperativa La Volpe e il Mirtillo, la Guida Parco Elisa Leger guiderà i partecipanti in diverse attività pratiche che consentiranno di vivere in modo più intenso il tempo trascorso tra i castagni traendone maggiori benefici psicofisici.

Tra queste attività si inserisce anche la proposta del Travelin Studio del Donezk Collective, collettivo internazionale di musicisti e tecnici dello spettacolo, che condurrà un'inedita esperienza di registrazione e ascolto per portare l' attenzione su suoni e rumori che raccontano la vita del castagneto. Programma completo su: https://www.areeprotettealpimarittime.it/news/3617/assaggi-di-biodiversit-14-ei-castagneti-di-ormea

PIASCO

SAGRA D’AUTUNNO

Domenica 13 ottobre entra nel vivo la Sagra d’Autunno con appuntamenti gastronomici, musica, bancarelle nel centro storico, spettacoli, teatro e attività per grandi e piccoli. Info: https://www.piasco.net/sagra/

ROBURENT

FIERA DEL BUON GUSTO E DELLA TRADIZIONE

Domenica 13 ottobre fin dal mattino bancarelle di prodotti tipici. Alle ore 10 Ritrovo auto storiche e sportive, alle 10.30 S. Messa nella chiesa di san Siro e partenza della Castabike. Info su facebook Pro Loco Roburent.

ROCCA DE' BALDI

FESTA DEI BERGÈ

Domenica 13 ottobre mercatino di prodotti tipici, artigianato, antiquariato e manufatti artistici. Dalle ore 12 percorso gastronomico della tradizione. Possibile passeggiata storico-naturalistica (prenotazioni al 328 66 59 568 – 333 62 60 668). Saranno aperti la Chiesa di San Marco evangelista, il Castello con museo storico etnografico e il parco. Info: https://www.comune.roccadebaldi.cn.it/Dettaglionews?IDNews=256359

ROCCAVIONE

SAGRA DEL MARRONE

Domenica 13 ottobre per le vie del paese a partire dalle ore 9 "Mercatino Tradizionale", "Mercatino dell'Usato", Mostra di Pittura, Mostra Fotografica "II Memorial Ornella Ferrari", Mostra di modellismo di Mauro Abrate e realizzazione di sculture in legno di Fabrizio Ciarma in arte "Barba Brisiu", Prezzemolo, "Luna Park e Goloseria" con Luca d'Burg e Zippi. "Primo raduno nazionale della Castagna" e "Giro Pony". Presso Campi Sportivi, alle ore 9.30 Torneo di calcio bambini. Alle 11 Transumanza pecore con Giuseppe Rocchia e Elisa Rigaudo.

Ore 14.30 "Giro in Mongolfiera".

RODDI

VISITA E PRANZO AL CASTELLO

Domenica 13 ottobre, in occasione della Fiera Internazionale del Tartufo d'Alba, visite guidate del Castello di Roddi che culmineranno in suggestivi pranzi della tradizione presso la pertinenza del maniero. Visita guidata a scelta alle ore 11.30 o alle ore 14.30. Pranzo alle ore 12.30 su prenotazione. Info: https://www.fieradeltartufo.org/categorie-eventi/visita-e-pranzo-al-castello-di-roddi/

SALUZZO

MERCANTICO

Domenica 13 ottobre, dalle 8 alle 18 nel centro cittadino, “MercAntico" dell’Antiquariato minore e dell’usato, con decine di espositori protagonisti. Info: https://fondazionebertoni.it/

SANFRÈ

RADUNO STORICO

Domenica 13 ottobre, nell’ambito della Sagra del Riso, dalle ore 9 in Viale Industria, Raduno Storico Sanfré, evento dedicato agli amanti dei veicoli d'epoca, con esposizione unica di auto, moto e trattori d’epoca. Alle ore 11 partenza del Giro Turistico "I Feudi Isnardi nei paesaggi Sanfredesi”. Sosta presso Frazione Motta per un racconto storico, rinfresco e degustazione di vini bianchi. Sosta al Castello di Sanfrè con passeggiata nel parco e degustazione di vini rossi. Sarà inoltre possibile visitare la scuderia e alcuni saloni interni del castello. Alle ore 13 rientro in Viale Industria. Fra le attrazioni “speciali”, simulatore di guida in assetto corsa, mercatino, sfilata di moda, street food. Info: Proloco Sanfré 351 30 80 531 FaceBook: https://fb.me/e/76TaAPXl

SINIO

FOLIAGE FRA I VIGNETI

Domenica 13 ottobre camminata con ritrovo ore 9.45 e partenza ore 10 da Piazza Osvaldo Destefanis. Lunghezza percorso 15 Km. Info: 339 65 75 703

SOMANO

SAGRA DELLA CASTAGNA

Domenica 13 ottobre alle ore 8.45, S. Messa nella chiesa di San Donato. Alle 10 apertura “Somano di Carta” e degli stand di prodotti locali. Alle ore 11 raduno trattori e a seguire pranzo presso stand enogastronomico. Alle 15 caldarroste a volontà offerte dalla pro loco e intrattenimento musicale. Info e prenotazioni: 0173/30101 - 338 84 54 671.

VILLAR SAN COSTANZO

VISITE CHIESE

Domenica 13 ottobre dalle 14.30 alle 17.30 visite a San Costanzo al Monte e alla chiesa di San Pietro in Vincoli. Info: 335 778 0966 - 0171 902 432 - 0171 902 087.

VIOLA - MADONNA DELLA NEVE

COLORI E SAPORI D’AUTUNNO

Domenica 13 ottobre alle ore 9 ritrovo per passeggiata autunnale per famiglie a Madonna della Neve. Alle ore 10 mercatino. Pic-nic con prodotti del territorio e nel pomeriggio castagnata.

https://www.comune.viola.cn.it/Home/UfficiDettagli