Lucio Zanca il primo ospite della “Scuola per Genitori” [VIDEO]

Sarà Lucio Zanca, Manager, consulente e autore specializzato in team working multigenerazionale, orientamento, career mentoring, mercoledì 23 ottobre, alle ore 20.30, al Cinema Monviso, il primo ospite della “Scuola per Genitori” avviata da Confartigianato Imprese Cuneo, con il sostegno di Fondazione CRC nell’ambito del progetto Wellgranda, un format di tre appuntamenti con specialisti e psicoterapeuti per riflettere e confrontarsi sui nuovi trend che stanno impattando la società moderna e sulle sfide emergenti che le famiglie si trovano ad affrontare (iscrizioni su: cuneo.confartigianato.it/scuola-per-genitori-2024).

Sempre più le famiglie avvertono un grande bisogno di assistenza, consulenza e confronto su tematiche socio-psicologiche relative al rapporto genitori-figli. Il tema della transizione dall’infanzia all’età adulta è infatti oggi particolarmente rilevante, non solo per il naturale percorso di crescita dei figli, ma anche per i numerosi cambiamenti che si sono susseguiti rapidamente negli ultimi anni. Dallo sviluppo tecnologico, alla necessità di individuare la propria strada e valorizzare i propri talenti per rispondere alle richieste del mercato del lavoro, fino alla difficoltà (anche economica) di immaginare una vita adulta autonoma e indipendente. Inoltre, i giovani sono oggi sottoposti a molte pressioni, sia dalla famiglia che dall’influenza dei social media.

Di che cosa parlerà il 23 ottobre?

Il 23 ottobre parlerò di come noi genitori possiamo supportare i figli nelle loro percorso a tappe e affronteremo temi molto importanti e stimolanti come il dialogo inter-generazionale e l’orientamento.

Il mondo del lavoro contemporaneo può essere vissuto come un luogo confuso e complesso, ed è perciò importante capire che la scelta del percorso di studio e formazione e la ricerca del posto giusto dove esprimersi, sono dei processi complessi e non lineari, che richiedono una buona dose di autodeterminazione e capacità di navigare in un ambiente dinamico e mutevole. È su questo che dialogheremo, ovvero cime genitori possono aiutare i propri figli a saper progettare il loro futuro.

In quale contesto si trovano a vivere, oggi, le famiglie?

Le famiglie vivono in un contesto di cambiamenti rapidi e sfide molto significative. La tecnologia, gli stravolgimenti politico-economici, l'incertezza e le nuove dinamiche sociali influenzano il modo in cui genitori e i figli si relazionano, e i nostri ragazzi si stanno preparando al futuro. Le aspettative sui nostri figli sono molto alte, e i genitori si trovano spesso a dover affrontare il dilemma di come aiutarli in un ambiente così complesso.

Quali sono le sfide per figli e genitori?

La sfida principale è senza dubbio la gestione delle aspettative. I ragazzi devono saper affrontare l'incertezza, mentre i genitori devono avere equilibrio tra dare supporto e promuovere l'indipendenza. Sfide per niente semplici. La chiave è un dialogo costruttivo, una comunicazione efficace che favorisca prima di tutto la comprensione reciproca.

Quali sono le maggiori paure di un genitore?

Le paure sono legate soprattutto all’incertezza del futuro, e quindi temono che i figli non siano capaci ad affrontare le difficoltà, che non siano abbastanza competenti e che non sappiano prendere decisioni. I genitori hanno anche il timore di non capire le aspirazioni dei loro ragazzi, soprattutto perché quello che si prospetta, e i modelli di pensiero dei nostri ragazzi, sono molto diversi da come i genitori sono abituati e cresciuti.

Cosa si aspettano oggi i figli dai genitori?

Io vedo che i giovani si aspettano soprattutto supporto emotivo, ascolto e un ambiente con un dialogo aperto. Vogliono sentirsi compresi e accompagnati nelle loro scelte, con consigli utili ma allo stesso tempo vorrebbero scegliere in autonomia il proprio futuro. Molti desiderano avere dei genitori aggiornati sulle sulle opportunità del mondo del lavoro contemporaneo, soprattutto in ambiti che non conoscono o che sono profondamente cambiati.

E, allo stesso modo, cosa si aspettano i giovani dal mondo del lavoro?

I giovani si aspettano delle reali opportunità, ambienti dove crescere che siano inclusivi, collaborativi e con una certa flessibilità. Ambienti che capiscano e valorizzino l’impatto del loro lavoro.

Lei ha anche scritto un libro per i giovani che è molto piaciuto, di cosa si tratta?

Ho scritto Welcome to the jungle con Feltrinelli ed. Gribaudo, un manuale per progettare la propria strada e affrontare con sicurezza la giungla del mondo del lavoro. Un libro che contiene il mio metodo SpoilerBox, frutto dei bellissimi anni di lavoro all’Università di Bologna. Un impegno condiviso con dei giovani straordinari. Il mio personale scudetto.

I successivi appuntamenti saranno mercoledì 4 dicembre 2024 con Osvaldo Poli (Psicologo e psicoterapeuta) e infine venerdì 17 gennaio 2025 con Stefania Andreoli (Psicologa e psicoterapeuta).





Per iscrizioni: cuneo.confartigianato.it/scuola-per-genitori-2024

Costo iscrizione a partecipante: 10 € a serata singola / 25 € pacchetto 3 serate.