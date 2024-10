Animali selvatici salvati dai vigili del fuoco, due interventi in Granda

Animali selvatici recuperati nella giornata di oggi e salvati dai vigili del fuoco del comando provinciale di Cuneo.



Il primo intervento risale alle 9.30 di questa mattina, di domenica 13 ottobre, quando la squadra SAF di Cuneo ha tratto in salvo una volpe rimasta bloccata in un laghetto artificiale di raccolta per l'irrigazione agricola a Caraglio in via Pranova.

Un passante ha dato l'allarme vedendo l'animale in difficoltà e dopo i dovuti accertamenti da parte del veterinario dell'Asl Cn1 è stata affidata alle cure del Centro Animali Selvatici di Bernezzo.



Il secondo salvataggio ha avuto protagonista un gufo rimasto bloccato all'interno di un camino di un'abitazione privata a Grinzane Cavour, il cui proprietario ha dato l'allarme.



E' intervenuta nel pomeriggio la squadra di Alba che ha ultimato il recupero liberando l'animale.