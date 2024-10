Volley A1. Cuneo ci prova, ma è di Chieri il primo dei tre derby piemontesi [VIDEO]

Il countdown è finito: le ragazze della Honda Olivero Cuneo sono tornate a giocare davanti ai propri tifosi, tra le mura amiche, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione, il derby contro la Reale Mutua Fenera Chieri 76. Tante le ex di questa partita: nelle stagioni scorse tra le fila di Cuneo sono passate infatti il libero Ilaria Spirito, ancora fresca di oro olimpico, l'opposto Lucille Gicquel e il centrale Katherina Zakchaiou. Ad aprire la partita è stata ancora Serena Garelli, che durante il riscaldamento ha cantato l'inno della società. Poi i saluti iniziale e la dedica ad Ottobre Rosa, il mese della prevenzione del cancro al seno. Poi è iniziato lo spettacolo. Ad aggiudicarsi il primo dei tre derby piemontesi sono state le collinari, trascinante da un'irresistibile Skinner, premiata poi MVP della partita.

COSI' IN CAMPO

Il sestetto di Cuneo: capitan Signorile in diagonale con Bjelica, Cecconello e Polder al centro, Lazic e Kapralova in banda e Panetoni libero.

Il sestetto di Chieri: van Aalen in regia opposta a Gicquel, Gray e Zackaiou al centro, Skinner e Omoruyi in banda e capitan Spirito come libero. IL MATCH

Avvio di primo set equilibrato, con subito uno strappo di Cuneo che si porta sul 5-3. Chieri recupera e il parziale torna in parità. Le ospiti strappano due punti di vantaggio e si portano 10-12. Le Gatte non mollano, ma Chieri aumenta il vantaggio, 11-14 prima e 14-18 poi. Coach Pintus ferma il gioco e le Gatte tornano a ingranare, mettendo in difficoltà la difesa di Chieri e portandosi a -1, 18-19. Sul 19-20 entra Scialanca per Cecconello a servire, ma il punto va a Chieri, che allunga ancora. Sul 21-24 Bakodimou rileva Lazic al servizio, ma Omoruhi chiude la partita 21-25.

Formazioni confermate per il secondo set: Chieri prova ad allungare fin da subito, ma Cuneo recupera e si porta 12-14. Doppio cambio di Chieri e si torna in parità, 14-14. 15-14 entra Bakodimou al servizio per Lazic. Allungo di Chieri 15-17 e 16-19, e coach Pintus ferma il gioco. Le Gatte recuperano e si portano a -1, 19-20, e con buoni turni al servizio e in attacco riaprono la partita, portandosi 22 pari prima e poi in vantaggio, 23-22. Finale di set al cardiopalma, con Chieri che riesce a chiudere solo ai vantaggi, 26-28.

Stesso copione per il terzo parziale: avvio in parità con piccole fughe in avanti. Le collinari spingono poi sull'acceleratore e coach Pintus chiama tempo sul 10-14. Cuneo rosicchia ancora qualche punto ma Chieri allunga 12-16. Sul 13-16 doppio ambio insolito, con Bakodimou in prima linea per Lazic e Scialanca al servizio per Cecconello. Le collinari di coach Bregoli spingono ancora sull'acceleratore: 13-20. Le Gatte non mollano ancora e due attacchi vincenti di Bakodimou porta le Cuneesi a -4. Martinez rileva Bjelica ma Chieri ormai è incontenibile e chiude set e partita 25-18.