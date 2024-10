Torna all'asta il "Michelotti", padiglione dell'ex ospedale di Mondovì

Torna all'asta, con un ribasso del 10% dopo il primo tentativo andato deserto (leggi qui), il "Michelotti-Bertone", padiglione dell'ex ospedale Santa Croce di Mondovì.

La struttura, proprietà dell'AslCN1, è in vendita insieme ad alcuni terreni adiacenti, siti in via Ospedale, 10 a Piazza. Il prezzo a base d’asta del complesso composto dai due padiglioni più terreni adiacenti è di 1.111753,80 euro.

Alla precedente asta non aveva presto parte la Provincia di Cuneo, ente che si era detto interessato allo stabile per ridisegnare l'assetto delle scuole superiori a Piazza. Troppo onerosa la cifra richiesta per lo stabile (che sarebbe stato acquistato, abbattuto e ricostruito, ndr). L'idea della Provincia era di trasferire il "Vasco Beccaria Govone" nei locali del padiglione Michelotti, attivando un partenariato pubblico-privato con l'Editel di Nucetto, proprietaria dell'edificio delle ex carceri di Piazza, (abbandonate dal 1982), per inserire gli uffici scolastici. A questo punto, con un gioco ad incastro notevole, l'alberghiero avrebbe modo di trovare un'unica sede nella aule di piazza IV Novembre, mentre il "Baruffi" si sposterà alla Polveriera, ma al momento questo appare uno scenario lontano.

L’asta si svolgerà nella sala riunioni del presidio ospedaliero di Savigliano mercoledì 20 novembre alle ore 11.

Tutte le info sul sito internet: http://www.aslcn1.it alla pagina bandi e appalti, sezione beni-immobili. Maggiori informazioni possono essere richieste telefonicamente alla Struttura Semplice Patrimonio: Avv. Manuela Cravero (tel. 0171/450219).

Gli interessati possono visitare gli immobili previo appuntamento da fissare con il Responsabile del procedimento.