Ottobre è il mese della Castagna Garessina, protagonista anche alla Fiera del Marrone di Cuneo

Un autunno da protagonista quello che è appena iniziato per la Castagna Garessina.

Dopo il successo del "Week end da scoprire" a Garessio, con l'inaugurazione della Fiera regionale e il convegno a Vialla Gobbi con Sandro Bozzolo e Paolo Sappa, la "Garessina" sarà prodotto di eccellenza in diversi altri appuntamenti.

A GARESSIO



Sabato 19 ottobre prenderà il via "Week end da Margaro": alle ore 15 si terrà la castagnata degli alpini, presso il borgo Ponte, in piazza Santa Caterina. Alle 16 l’arrivo della transumanza per le vie del borgo e alle 19 la cena del Margaro presso l’area Pro Loco dell’ex maneggio.

Domenica 20 dalle 8 dimostrazione di mungitura con prenotazioni al numero in locandina. Alle 12 pranzo del Margaro presso l’area Pro Loco e alle 14 la castagnata col mercatino e giochi per bambini.

Sabato 26 " Week end Sinoiro": alle 15 castagnata col piatto sinoiro e musica presso il circolo di Trappa. Alle 21 lo spettacolo teatrale presso la casa dell’amicizia a cura di Filippo Bessone e Luca Occelli.

Domenica 27 alle 15 la castagnata con il piatto sinoro e la musica presso il borgo Poggiolo, a cura dell’Auser Val Tanaro. L'intero ricavato dell’evento sarà devoluto all’associazione per il servizio alla comunità.

A CUNEO

Per il secondo anno la Castagna Garessina de.co. sarà presente con uno stand alla Fiera del Marrone. Chi volesse assaggiare le tipiche castagne bianche, essiccate a fumo diretto tipiche della Val Tanaro, Mongia e Pennavaire oltre che i dolci realizzati dalle pasticcerie di Garessio li potrà trovare in Piazza Galimberti per tutta la durata della Fiera.

Per far conoscere la Castagna Garessina, prodotto dalle peculiarità organolettiche uniche con il suo leggero sentore di affumicato che si combina con la dolcezza di un frutto piccolo ma dal gusto intenso, il Comune di Garessio sarà protagonista di un cooking show in sala San Giovanni a Cuneo venerdì 18 alle ore 18.00.

“Grazie alla collaborazione con il comune di Cuneo e alla Confartigianato abbiamo avuto la possibilità di far conoscere uno dei prodotti di punta del nostro territorio – spiega Michele Odda, assessore alle manifestazioni del Comune di Garessio – La castagna bianca ha nutrito per generazioni gli abitanti delle nostre valli, ma oltre ad avere una storia importante deve essere riscoperto nella alimentazione moderna grazie alle sue caratteristiche nutrizionali e al suo sapore unico".

L’evento di venerdì 18 ottobre, giorno inaugurale della Fiera Nazionale del Marrone, inizierà con la proiezione di un video sulla Garessina realizzata dal fotografo e giornalista Bruno Murialdo che racconta la Castagna Garessina de.co. in tutte le sue fasi, dalla raccolta all’essicazione con procedimenti che sono rimasti identici nei secoli. Seguirà un cooking show in cui Paolo Sappa, cuoco contadino della Ca’ del Duduro di Garessio cucinerà un dolce tipico utilizzando le Garessine.

“Il video di Murialdo che non poteva essere realizzato senza la collaborazione di Fonti S. Bernardo, avrà il compito dalla Fiera del Marrone in poi, di accompagnare Garessio in ogni sua uscita e rappresentazione per far conoscere un territorio che è rimasto unico e incontaminato" - conclude Odda.