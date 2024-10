Musica, vino e munde, a Pamparato è in arrivo la “Valcastagnata”

Come da tradizione, dopo le castagnate del capoluogo e della frazione Serra, la terza domenica di ottobre sarà dedicata alle “munde” di Valcasotto. Domenica 20 ottobre, la giornata si aprirà con la Santa Messa delle ore 9 presso la chiesa parrocchiale. A seguire, intorno alle ore 10 presso la Locanda del Mulino, l’assemblea dei soci dell’Associazione Amici di Valcasotto: «Ne approfitteremo per incontrare i nostri tesserati e, insieme al direttivo, parlare dell’entusiasmante estate che ci siamo appena lasciati alle spalle - il commento del presidente Alessandro Briatore -. Come ogni anno, sarà questa l’occasione per parlare di iniziative e progetti futuri, alcuni anche molto ambiziosi». Nel primo pomeriggio, a partire dalle ore 14:30, l’inizio della distribuzione delle caldarroste, accompagnate da un bicchiere di buon vino, musica e tanta allegria. «Ci sarà anche un’interessante sorpresa - annuncia il numero uno del sodalizio -. Sperando nel bel tempo, la “Valcastagnata” sarà la solita piccola, grande occasione per ritrovarsi e stare insieme, oltre naturalmente a gustare il prodotto per eccellenza del nostro territorio, una castagna sempre dolce e gustosa».