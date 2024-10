Tennis, la sfida tra Gian Maria Armando e Matteo Cajro chiude la stagione estiva del Tennis Club Ceva

La sfida tra tra Gian Maria Armando e Matteo Cajro è stata protagonista della finale del torneo sociale 2024 del Tennis Club Ceva.

A conquistare la vittoria il cebano d'azione Armando per 6/3 6/4. La finale ha segnato ufficialmente l'inizio della stagione indoor.

"Ringraziamo - dice il vice presidente del club, Paolo Marsilio - tutti gli amici del tennis club Ceva che ci hanno seguito in questa stagione con eventi e tornei per tutta l'estate , in particolare modo giocatori e partner (Cafè del borgo, Fruttero sport bar Robertobocciofila, la Vecchia latteria). Vi aspettiamo numerosi nel campo greenset di ultima generazione per eventi e partite, ricordando che c'è possibilità di allenarsi con sparapalline Slingerbags e, per chi ha piacere, è possibile provare il nuovo gioco Made in USA pickleball".