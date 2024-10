Motociclismo, Trofeo Italiano Amatori: a Misano Sergio Carrara è ultimo, ma soddisfatto

Nel primo week end di ottobre si è disputata sul Misano Circuit “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico (RN), l’ultima prova del Trofeo Italiano Amatori, alla quale ha preso parte anche il cebano Sergio Carrara.

Avendo rotto il motore della sua Aprilia pochi giorni prima, pur di correre ha affittato un’altra Aprilia, ma un la mancanza di allenamento e la poca conoscenza della moto, molto più recente della sua, non gli hanno permesso di esprimersi al meglio, concludendo la gara della Rookies Cup in ultima posizione.

“Nonostante tutto sono comunque soddisfatto della mia gara - ha riferito Sergio Carrara -. Ero fermo da alcuni anni e sono tornato in pista per acquisire nuovamente gli automatismi di guida, in vista del rientro previsto per la prossima stagione”.

A Misano era presente, per le prove della nuova Aprilia 457, per la quale nel 2025 verrà allestito un apposito trofeo, anche il figlio di Sergio, Valentino.

Anche per lui vi è stata poca fortuna, perché al momento di scendere in pista per i turni di prova, questi sono stati annullati, in quanto nella gara precedente una moto aveva inondato d’olio la pista, rendendola impraticabile.