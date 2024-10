Al museo diocesano di Cuneo la mostra "Nuovi stili di vita" del movimento decrescita felice

Il circolo cuneese del Movimento per la Decrescita Felice ripropone l’esposizione della mostra fotografica (“non-concorso”) dedicata ai nuovi stili di vita dal 18 ottobre al 3 novembre presso i locali del Museo Diocesano San Sebastiano, in contrada Mondovì 15 a Cuneo, con lo scopo di evidenziare la possibilità di attuare il cambiamento verso la sostenibilità già a partire dalle scelte personali. L’iniziativa è definita “non-concorso” in quanto non ha rivestito carattere competitivo, ma ha inteso produrre una sorta di fotografia collettiva delle pratiche decrescenti già concretamente attuate da molte persone in Italia. Una trentina di fotografie suddivise in quattro sezioni dedicate a temi differenti: mangiare, abitare, viaggiare, agire. Più una appendice sullo stupore quale atteggiamento interiore per vedere la realtà sotto una nuova luce, la premessa per ogni cambiamento.