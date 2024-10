Videosorveglianza per prevenire aggressioni al personale sanitario anche a Mondovì

Giro di vite contro chi aggredisce verbalmente o fisicamente il personale sanitario in servizio negli ospedali o nelle strutture residenziali di assistenza sanitaria.

Dopo le segnalazioni, da parte del segretario territoriale del NurSind Cuneo, Davide Canetti, di alcuni episodi di violenza verificatesi nel DEA del nosocomio monregalese (leggi qui), l'azienda sanitaria locale, anche alla luce del provvedimento del Governo (Dl n.137/2024) volto a contrastare questi fenomeni (leggi qui), ha deciso di esaudire la richiesta di utilizzare impianti di videosorveglianza all'interno della struttura.

La misura del Governo prevede, infatti, la possibilità di individuare i responsabili di atti di violenza utilizzando "documentazione video-fotografica o altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica".

"Un passo in avanti – spiega Canetti - per consentire al personale sanitario di lavorare in sicurezza e serenità. Speriamo che l'adesione alle nuove misure previste dal Governo, con l'installazione di videocamere, funzioni da deterrente e scoraggi il ripetersi di altri episodi di violenza. Continueremo, in ogni caso, a tenere monitorata la situazione".

L'Asl Cn1 interverrà anche proponendo corsi formativi FAD (formazione a distanza) rivolti agli operatori e finalizzati ad aiutarli a gestire situazioni di criticità, oltre a cartellonistica volta a dissuadere gli utenti dal tenere comportamenti violenti o scorretti, con l'avviso che in tale caso verranno opportunamente segnalati alle forze dell'ordine.