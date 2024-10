Calderoni (PD): "Basta consumo di suolo incontrollato, la Regione approvi linee guida"

Poiché le risorse del PNRR Missione 2 hanno determinato un importante impulso all’attività di progettazione e sviluppo in particolare degli impianti di produzione del biometano è però necessario mantenere al contempo l’equilibrio fra natura, sistemi alimentari, biodiversità, consumo di suolo e circolarità delle risorse. Infatti se le suddette attività non sono adeguatamente governate attraverso una efficace e mirata pianificazione ex ante si rischia di destinare all’installazione di impianti terreni agricoli precedentemente utilizzati per soddisfare il fabbisogno di cibo umano ed animale.