Casteldelfino visita guidata a “Il Castello Ritrovato con musiche e letture storiche

Il “Castello Ritrovato” di Casteldelfino sarà protagonista domenica 20 ottobre, dell’ evento organizzato dall'associazione “Alevè Libre” in collaborazione con il Comune. L’iniziativa prevede una visita guidata attraverso i principali siti storici del paese, arricchita da musiche e letture per far rivivere l’atmosfera medievale del luogo.

Il ritrovo è previsto per le 9,30 nella piazza del Municipio, da dove partirà l’escursione che toccherà luoghi di grande rilevanza storica: la Fontana del Trüei, la chiesa di Santa Margherita, Casa Ronchail, Sant’Eusebio e le vestigia del castello delfinale.

Il culmine della giornata sarà il momento musicale sul prato antistante il maniero, recentemente riportato alla luce grazie ai lavori di pulizia condotti dagli operai della Regione in collaborazione con il Comune di Casteldelfino.

Il chitarrista Carlo Pignatta si esibirà accompagnato dalla lettura di testi di epoca medievale, creando un’esperienza immersiva e suggestiva tra le rovine dell'antico castello.

Dopo la visita e le esibizioni, seguirà un rinfresco e una breve presentazione del programma 2024-25 dell’associazione “Alevè Libre”.

Recentemente ufficializzata, il sodalizio si propone di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, religioso e paesaggistico dell’alta valle Varaita, oltre a promuovere la conservazione del suo ricco patrimonio umano.

La quota di partecipazione è di 10 euro, che include anche il tesseramento per l'anno 2025.

Per la prenotazione scrivere a librerialpina@fustaeditore.it oppure a giordanino.katia@gmail.com.

Informazioni al numero 338-7857309.