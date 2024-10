Il 15 ottobre è la Giornata del BabyLoss, si accendono candele in tutto il mondo

«Crescerai in un altro modo nell’amore che avrò sempre per te. Crescerai altrove nei mormorii del mondo, nel Mediterraneo, nell’orto di Sasha, nel volo di un uccello con l’alba e col tramonto, in una ragazza che incontrerò per caso, nel fogliame di un albero, nella preghiera di una donna, nelle lacrime di un uomo, nella luce di un uomo» , scrive Valerie Perrin nel bellissimo libro Cambiare l’acqua ai fiori.

Il 15 ottobre si celebra ogni anno il BabyLoss Awareness Day. Letteralmente significa “giorno della consapevolezza dopo la perdita di un bambino”. In Italia viene chiamato lutto perinatale e riguarda la perdita di un bimbo tra la 28ª settimana di gestazione fino ai primi sette giorni di vita. Non chiamateli bambini “mai nati”. Un figlio è per sempre. Nel mondo colpisce ogni giorno 3 milioni di coppie. La metà delle morti dei bambini avviene proprio in questo arco temporale. Dopo 9 mesi di attesa, speranze e sogni vedere andarsene quel neonato ancora così fragile è un lutto che modifica per sempre la propria vita. Ma purtroppo è uno dei fatti della vita e colpisce, in silenzio, moltissime famiglie.