Carcassa di cinghiale nel letto del fiume Corsaglia a Frabosa Soprana

Intervento dei vigili del fuoco, nella giornata di ieri 14 ottobre, in località Scarrone a Frabosa Soprana, dove è stato rinvenuta la carcassa di un cinghiale nel letto del torrente Corsaglia.

La chiamata verso le 13.

L'animale, una volta recuperato, è stato affidato ai veterinari dell'Asl Cn1, come da protocollo, per l'effettuazione delle analisi finalizzate a capire quale sia stata la causa del decesso. In particolare, per escludere che l'animale possa essere positivo alla peste suina.

Se l'esito dovesse essere positivo, sarebbe infatti necessario porre in atto tutte le procedure di sorveglianza e controllo sul territorio interessato dal rinvenimento.

Sul posto anche i carabinieri forestali.