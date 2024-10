Palazzo Lascaris ricorda i piemontesi morti sul lavoro: nel 2023 quaranta vittime

Tra coloro che hanno perso la vita nel 2023 ci sono Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Aversa e Giuseppe Saverio Lombardo, che nella notte tra il 30 ed il 31 agosto sono stati uccisi a Brandizzo mentre erano impegnati in una serie dei lavori sui binari, da un treno che viaggiava a circa 160 chilometri orari.

Per il Presidente del Consiglio la priorità deve essere rispettare le norme vigenti perché "il numero di questi incidenti resta infatti inaccettabile e contrasta palesemente con i valori fondamentali della dignità ed integrità della persona umana, garantite dalla Costituzione". "In questa giornata commemorativa - ha aggiunto - vogliamo ribadire che la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali rimane sempre una priorità assoluta per la Regione Piemonte".