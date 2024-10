Cure palliative, all'ASL Cn1 una donazione dai Lions di Busca e Valli

I Lions Club di Busca e Valli e quello di Saluzzo Savigliano, hanno deciso di devolvere il ricavato del torneo di padel che si è tenuto domenica 6 ottobre a Fossano, alla struttura Cure palliative dell’Asl CN1. “Un contributo prezioso - spiega il responsabile della struttura Bruno Durbano - con cui potremo acquistare, tramite il nostro Servizio Farmaceutico, cateteri a breve termine per terapie e infusioni in via endovenosa e sottocutanea per pazienti assistiti sia in Hospice sia in Cure palliative domiciliari”.