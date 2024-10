Savigliano, alla Pediatria dell'ospedale il sostegno degli organizzatori della "Passeggiata della Vita" di Dronero

Lunedì 14 ottobre ennesima graditissima sorpresa nella Pediatria di Savigliano. Gli organizzatori della “Passeggiata per la Vita”, svoltasi a Dronero il 22 settembre scorso, hanno devoluto i proventi dell’evento a “Il Fiore della Vita OdV” che opera all’interno del Reparto in particolare nei confronti dei piccoli degenti del nucleo di oncoematologia e delle loro famiglie.

L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione record di 4.534 passeggiatori e 251 “amici a 4 zampe”, cui occorrono aggiungere offerte private e il contributo dell’”Estate Solidale” promossa dai commercianti di Dronero “Il Bottegone” in collaborazione con la Pro-Loco per un ammontare complessivo di 14.645,50 euro. Pari cifra è stata devoluta all’Ail di Cuneo.

L’assegno virtuale è stato consegnato dai promotori de “La Passeggiata per la Vita”, Fausto e Valeria Brignone con Anna Rubino, Presidente provinciale AIL, nelle mani del Presidente della OdV Gianfranco Capello e della Primaria Eleonora Basso, accompagnata da parte dello staff medico, psicologico e infermieristico con la coordinatrice Claudia Collina.

L’obiettivo è quello di aiutare e sostenere piccoli e adolescenti con diagnosi oncoematologiche non solamente nel percorso di cura, ma anche per supportare il rientro graduale e continuo nel contesto familiare e sociale da cui sono stati privati, anche per anni, a causa dei cicli di terapia.