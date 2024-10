Auto bloccata vicino ai binari e blackout a Trofarello, ritardi oltre l’ora: un’altra giornata di passione per chi viaggia in treno

La maledizione sulle linee ferroviarie torinesi non sembra finire. Dopo una domenica di sciopero nazionale, che ha visto riprogrammati e cancellati molti convogli, un martedì caratterizzato da un incidente mortale a Moncalieri e un guasto di un’auto vicino ai binari a Settimo Torinese, la giornata di oggi, mercoledì 16 ottobre si è aperta all’insegna di disagi per pendolari e viaggiatori.

In particolare poco prima delle ore 10,30 la stazione di Trofarello è stata disconnessa dalla linea elettrica a causa del maltempo. Dopo l’intervento dei tecnici la corrente è ritornata e la circolazione è stata ripristinata, ma si registrano pesanti ritardi. In particolare l’Intercity 511 per Salerno che sarebbe dovuto partire da Porta Nuova alle ore 10,40 viaggia con un ritardo di 73 minuti. Mentre l’Intercity 504 partito questa mattina da Genova diretto a Porta Nuova viaggia con un ritardo di 53 minuti.