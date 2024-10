Continua la battaglia di alcuni cittadini per fermare il progetto della cava a San Vitale di Busca

Li riassumo brevemente: le falde in pericolo di inquinamento, poiché nella zona sono molto superficiali e facilmente raggiungibili; un pozzo (necessario per l’abbattimento delle polveri) che a detta della Ditta appaltatrice, non si può fare; i pareri di ASL e ARPA che indicano un timore per la salute delle persone e degli animali della zona; la vita stravolta dei residenti in prossimità del sito a causa dei molti mezzi che in futuro dovrebbero ovviamente transitare in zona, anche su una strada vicinale che si intende asfaltare e rendere “pubblica”, non avendo alternative realisticamente ed economicamente sostenibili.

Per questo motivo abbiamo chiesto ai singoli consiglieri di incontrarci per esporre loro le ragioni che secondo noi sottostanno alla possibilità di dire “No” alla Variante.

Crediamo che amministrare significhi tutelare i propri concittadini da interessi superiori, che il Comune sia l’Ente deputato a valutare i Progetti presentati in un’ottica terza, non coinvolta e garante di tutte le parti in causa.

Sembra che a fine ottobre i consiglieri saranno chiamati a votare la Variante al PRGC che andrà a stravolgere la vita della frazione con svariate giornate piemontesi devastate da una cava di ghiaia che sì ha diritto di esistere ma non in quel luogo, cioè a ridosso di abitazioni ed allevamenti di animali, di attività produttive e con il rischio reale di scarichi inquinanti (da macchine lavoratrici, da autoveicoli, oltre che dall’attività estrattiva stessa) a modificare l’aria, il suolo e la vita dei residenti.

Noi cittadini siamo preoccupati e attoniti di fronte alla situazione: come è possibile che gli amministratori non abbiano la possibilità di decidere il destino dei territori che a loro si sono affidati? Che li hanno eletti a propri Rappresentanti?

Gli Enti Locali (Comune di Busca, Provincia di Cuneo, ARPA, ASL,…) non trovano motivi leciti a bloccarne il progetto. Anzi, sembrano avere le mani bloccate dal timore di fantomatiche richieste di risarcimento danni nel caso non approvino il progetto.

Il pensiero non può non correre al progetto che si sta pensando di attuare sui nostri terreni agricoli, da sempre molto fertili, sempre ambiti perché facilmente irrigabili in periodi di siccità e ad alto rendimento produttivo.

Gli altri, assessori e consiglieri, hanno comunicato che, per scelta condivisa, non intendono recarsi agli incontri proposti ma che “l'Amministrazione comunale è disponibile ad incontrarVi ,come da Voi richiesto, martedì 22/10/2024 alle ore 19 presso la Sala Consigliare in Via Cavour 28”.

Purtroppo il giorno 22 ottobre non era una data da noi proposta, in quanto nessuno di noi è libero da impegni. Dobbiamo perciò a malincuore rinunciare al confronto diretto con i Consiglieri e gli Assessori. Inoltre sembra non sia stata compresa la nostra richiesta di avere incontri con i singoli amministratori, piuttosto che un incontro collegiale. Ci spiace non essere stati compresi.