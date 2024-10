Continuano i temporali su Piemonte est e sud: Arpa conferma l’allerta gialla e la estende alla giornata di domani

Si conferma per il resto della giornata di oggi (mercoledì 16 ottobre) l’allerta gialla per rischio meteoidrologico e idraulico su oltre la metà delle aree piemontesi, soprattutto la zona est e sud est.

A determinarla con l’ultimo aggiornamento del proprio bollettino quotidiano – uscito alle 13 di oggi - l’Arpa Piemonte, che segnala per il pomeriggio odierno la presenza di precipitazioni più intense attese su tutta fascia orientale della regione e fenomeni a carattere temporalesco al confine con la Liguria. Per quanto riguarda la nostra provincia risultano coinvolte nella zona gialla le aree delle valli Tanaro e Belbo-Bormida (a questa seconda, in particolare, lo strumento di vigilanza meteorologica assegna un grado “forte” per quanto riguarda i temporali).