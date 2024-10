Disservizi e proteste sulla linea Sfm4 Torino-Alba: il Comitato Pendolari incontra a Bra l’assessore Francesca Amato

La linea ferroviaria Torino-Ciriè nel mirino dei pendolari per i ritardi e i disservizi

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra il Comitato dei Pendolari della linea Sfm4 Torino-Ciriè e l’assessore ai Trasporti di Bra, Francesca Amato, per discutere delle criticità che da mesi affliggono questa tratta ferroviaria. Il Comitato, nato per rappresentare le istanze dei pendolari, raccoglie numerosi utenti della linea, fra lavoratori, studenti e cittadini, che segnalano ripetuti episodi di ritardi, cancellazioni, sovraffollamento e condizioni dei treni non ottimali.

Durante l'incontro, i rappresentanti del Comitato hanno evidenziato l’aumento dei disagi e riportato numerosi episodi di disservizi, fra cui cancellazioni improvvise, treni con impianti di climatizzazione non funzionanti e sovraffollamento, che in alcuni casi impedisce ai passeggeri di trovare posto o persino di salire a bordo. I pendolari lamentano anche la scarsa comunicazione da parte dell’ente ferroviario, soprattutto in caso di modifiche improvvise al servizio.

Tra le richieste principali avanzate dal Comitato figurano un servizio più frequente e puntuale, treni in condizioni adeguate e un piano di informazione più trasparente e tempestivo per gli utenti. I pendolari chiedono inoltre che la manutenzione delle vetture sia intensificata per ridurre i guasti e i conseguenti disagi.

L’assessore Francesca Amato ha ascoltato le testimonianze e le richieste del Comitato, impegnandosi a riportare le problematiche alle autorità competenti per valutare possibili soluzioni. Il Comitato ha chiesto che venga stabilito un monitoraggio costante del servizio, un miglioramento nella manutenzione delle vetture e un aumento della frequenza dei treni, insieme a una maggiore trasparenza sulla gestione delle cancellazioni e dei ritardi.

L’incontro si è concluso con l’intento di organizzare un nuovo tavolo di confronto nelle prossime settimane, coinvolgendo anche l’Agenzia Regionale per la Mobilità Piemontese e Trenitalia, per individuare interventi migliorativi in grado di garantire un servizio più efficiente e affidabile per tutti i pendolari della linea.