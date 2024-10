Incidente frontale tra due auto in via Marconi a Cuneo: disagi alla circolazione

Scontro frontale tra due auto, una Panda e una Citroen C3, che procedevano in direzione opposta nei pressi di via Marconi a Cuneo, all'altezza dell'ascensore panoramico sul tratto di strada in salita che accede al centro cittadino da Rondò Garibaldi.

Le persone coinvolte nell'incidente, avvenuto pochi minuti fa, non avrebbero riportato gravi ferite e sono state affidate alle cure dei sanitari del 118.



Sul posto per i rilievi del caso e la gestione della viabilità era presente la Polizia locale.

Per consentire le operazioni di sgombero e pulizia della strada si sono verificati disagi e rallentamenti.