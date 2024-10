Incidente nel trasporto speciale di una gru a Costigliole Saluzzo: traffico a senso alternato

Una gru in movimento su ruote in fase di manovra ha urtato il terreno inclinandosi e rimanendo in bilico in via Savigliano a Costigliole Saluzzo sulla strada provinciale 156.



L'incidente è avvenuto intorno alle 13 di oggi, mercoledì 16 ottobre, e non risultano altri mezzi o persone coinvolte.



Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Saluzzo e i carabinieri locali per la gestione della viabilità.



La circolazione e il traffico sono a senso unico alternato, si segnala la presenza di code e rallentamenti fino alla rimozione del mezzo, a cui provvederà la ditta di trasporti eccezionali.