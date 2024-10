Italiani e web: digital audience stabile ad agosto, ma con nuovi trend in crescita

Gli italiani continuano ad apprezzare il web e sono sempre più interessati ai servizi presenti in rete: lo dimostrano i dati che emergono dall’ultimo report Audiweb, riferito al mese di agosto 2024, nel quale si certifica che la Total Digital Audience italiana ha raggiunto 43,9 milioni di utenti unici, una cifra che rappresenta il 75,2% della popolazione.

Sebbene il numero complessivo di utenti sia rimasto sostanzialmente stabile rispetto al mese precedente, cala leggermente il tempo medio trascorso online (-4,2%), ma il dato si allinea perfettamente con la stagionalità estiva e le ferie. Ciò che invece fa riflettere sono le interessanti tendenze di crescita di alcuni settori digitali, a dimostrazione di come l’interesse per specifici contenuti sia ancora forte anche durante i mesi di vacanza.

Audience stabile ma cala il tempo speso online

Il mese di agosto, notoriamente caratterizzato da ferie e chiusure stagionali, ha influenzato l'uso complessivo della rete. Accade ogni anno e così anche il 2024 fa segnare, come anticipato, un leggero calo del 4,2% del tempo medio trascorso online rispetto al mese precedente, una contrazione che riflette un comportamento tipico di questo periodo, in cui molti utenti preferiscono dedicarsi ad attività all’aperto o trascorrere del tempo lontano dai dispositivi digitali.

Uno degli elementi più significativi è stato il netto calo nell’utilizzo dei computer per la navigazione (-18,2% del tempo speso), mentre l’uso da mobile ha subito solo una lieve flessione (-2,5%), questo perché smartphone e tablet restano attivi anche fuori casa, trasformandosi in strumenti di intrattenimento, comunicazione e informazione ideali per il periodo di ferie. Nonostante queste variazioni, gli utenti hanno comunque trascorso in media 70 ore e 38 minuti online nel mese, con una media di 2 ore e 44 minuti di utilizzo giornaliero per persona.

L'audience per fasce demografiche

Un’analisi demografica più approfondita mostra un’elevata fruizione del digitale in tutte le fasce d’età, segno di una crescente diffusione della rete e di competenze di base sempre più alla portata di tutti. In particolare, sono le persone tra i 35 e i 44 anni a confermarsi come il segmento più attivo, con l'87,2% della popolazione di questa fascia che si è connessa almeno una volta nel giorno medio, ma anche i 45-54enni e i 55-64enni mantengono oggi una partecipazione significativa, con l’86,6% e l’84,1% rispettivamente.

La navigazione da parte degli over 65, sebbene più contenuta (40,9%), rappresenta comunque una fascia in crescita e testimonia come l’accesso al mondo digitale si stia espandendo anche tra le generazioni più anziane. Per quanto riguarda le donne, invece, queste hanno trascorso mediamente più tempo online rispetto agli uomini, con 2 ore e 52 minuti giornalieri, mentre gli uomini hanno totalizzato circa 16 minuti in meno.

L'audience per provenienza geografica

Dal punto di vista geografico, è il Nord Ovest d’Italia a guidare la classifica delle regioni con la maggior percentuale di utenti online, con il 67,2% della popolazione che ha navigato almeno una volta nel giorno medio. Seguono il Nord Est con il 63,5%, il Centro con il 60,6%, e infine il Sud e le Isole con il 59,5%.

La distribuzione riflette la tradizionale predominanza del Nord Italia in termini di utilizzo delle tecnologie digitali, ma evidenzia anche come il divario digitale tra le regioni italiane stia progressivamente riducendosi, questo sia per il netto miglioramento delle reti dal punto di vista infrastrutturale che per la diffusione di internet nelle diverse fasce sociali.

I settori in crescita: news, meteo e sport

Nonostante la flessione generale del tempo speso che, come si diceva, va letta come fisiologica del mese di agosto, l’analisi evidenzia come alcuni settori abbiano comunque registrato un netto aumento dell’interesse e del coinvolgimento. In particolare, i siti di notizie online hanno visto un aumento del 4,7% del tempo speso, un dato che può essere attribuito all'interesse per eventi nazionali e globali in corso durante l'estate.

Un’altra categoria che ha mostrato una crescita esponenziale è quella dei siti meteorologici, con un incremento del 25,4%, anche in virtù della necessità degli utenti di monitorare le condizioni climatiche per pianificare le proprie vacanze o attività all'aperto.

Notevole crescita, infine, per il settore dello sport, con un +36,6%, grazie alla conclusione delle Olimpiadi e alla ripresa dei campionati di calcio, e in generale per i servizi di intrattenimento, con in prima linea sempre i giochi online e in particolare i casino digitali, con la loro offerta di passatempi tipici delle sale riproposti in numerose varianti accessibili sia da desktop che da mobile.

Le categorie in calo

Vi sono tuttavia alcune categorie che hanno subito un calo del tempo speso più consistente, pur mantenendo una forte presenza di utenti. È il caso dei motori di ricerca, che hanno fatto segnare una diminuzione del 5,9% nel tempo dedicato, nonostante 41,7 milioni di utenti abbiano utilizzato questi strumenti almeno una volta nel mese, e di social network e piattaforme di messaggistica istantanea, che hanno invece registrato una flessione rispettivamente del 3,1% e del 6,9% nel tempo speso, pur continuando ad essere utilizzati da oltre 38 milioni di persone.

Anche in questo caso, comunque, va tenuto conto del periodo estivo e, in particolare, dell’alta percentuale di persone in ferie proprio nel mese di agosto, fattori che si riflettono in una riduzione del tempo passato sui social per dedicarsi a esperienze più legate alla vita reale.