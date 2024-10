Al via a Cortemilia l'ottava edizione della rassegna d'incontri "Saper Leggere e Scrivere"

Venerdì 18 ottobre parte l’ottava edizione della Rassegna di incontri 'Saper Leggere e Scrivere' che continua il suo percorso esplorativo di grande successo nella declinazione creativa e multidisciplinare dei verbi LEGGERE e SCRIVERE, verbi particolarmente importanti per le Biblioteche Civiche.

Sono otto le nuove proposte degli incontri mensili della Rassegna che si svolgeranno nel periodo ottobre 2024 – maggio 2025.

"‘Un incontro al mese per continuare ad allenare la fondamentale sensibilità, la meravigliosa curiosità nei confronti delle storie che sono custodite nei luoghi e nei libri - ricordano le curatrici della Rassegna e della Biblioteca Civica - L’obiettivo principale è quello di far dialogare punti di vista diversi della conoscenza".

L’argomento della prima serata, realizzato in collaborazione con l’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, è ben esplicitato dal titolo dell’incontro ‘Conoscere il lupo per LEGGERNE i comportamenti’. A parlarne, esponendo con grande competenza scientifica ed esperienza diretta sul campo, sarà Mattia Colombo.

Laureato in Scienze Naturali, Master in gestione della fauna selvatica conseguito in Svezia, Mattia Colombo ha vent’anni di esperienza nella gestione dei grandi carnivori (tra cui il leopardo delle nevi in Mongolia), con particolare riferimento allo studio e al monitoraggio del lupo. Ha lavorato come guardiaparco al Parco Nazionale del Gran Paradiso e adesso riveste il ruolo di guardiaparco dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime.

"Conoscere gli aspetti etologici ed ecologici del lupo” sottolinea Mattia Colombo “è la chiave fondamentale per capirne il ruolo sul nostro territorio e soprattutto per inquadrarne le problematiche legate alla sua presenza in un contesti antropizzati in continua evoluzione."

Come nelle edizioni passate gli appuntamenti della Rassegna si propongono di riuscire a creare le condizioni necessarie perché i saperi individuali, assoluti, circoscritti possano serenamente essere sostituiti da saperi collettivi, condivisi, inclusivi sicuramente più adatti a rispondere alle esigenze della contemporaneità, sempre più mutevole e sfaccettata. Sicuramente l’incontro con Mattia Colombo offrirà ai partecipanti alla serata informazioni importanti sui lupi e sulla loro presenza in alcuni ambiti territoriali piemontesi, tra cui anche quello dell’Alta Langa, informazioni precise e oggettive, che derivano dalla sua grandissima competenza e capacità divulgativa.

A conclusione della serata saranno ricordati gli altri appuntamenti, date e contenuti, della Rassegna 2024 – 2025 che permette agli insegnanti che si iscriveranno entro il 18 ottobre 2024 sulla piattaforma ministeriale SOFIA di veder loro riconosciuti i crediti formativi.

L’iniziativa fa parte della progettualità della Biblioteca Civica, dell’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite, del Premio di letteratura per ragazzi ‘il gigante delle Langhe, ed è condivisa nella sua realizzazione dall’Amministrazione del Comune di Cortemilia, dal Sistema Bibliotecario delle Langhe, dagli Istituti Comprensivi Cortemilia – Saliceto e Bossolasco – Murazzano.

Per maggiori informazioni sul programma scrivere a biblioteca@comune.cortemilia.cn.it