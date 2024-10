"Landandé Insieme" a Viola, grande partecipazione alla passeggiata per famiglie dedicata alla “castagna”

«Anche quest’anno siamo soddisfatti della partecipazione alla camminata Landandé Insieme» commenta Barbara Nano, coordinatrice del Gruppo Monregalese dell’Associazione Insieme «Quest’anno le famiglie hanno potuto conoscere un nuovo petalo del Landandé: il petalo viola. Anche se in una zona diversa dalle due precedenti edizioni, c’è stata una buona adesione da parte delle famiglie. È stata per tutti, grandi e piccoli, una giornata a contatto con la natura e un’occasione di confronto e aggregazione. Ci sono alcuni ringraziamenti che teniamo a fare, partendo dalla Banca Alpi Marittime e dalla BCC Pianfei e Rocca de’ Baldi per il contributo economico, l’ATL Cuneo per l’omaggio delle borse e la Confartigianato Cuneo per i biscotti. Grazie a Ettore Bozzolo per il suo interessante intervento sulla castagna, all’Associazione Contadini Monregalesi per il pranzo ed all’Acqua San Bernardo. Infine desidero ringraziare l’Amministrazione del Comune di Viola per la collaborazione e disponibilità ed il Comitato del Sentiero Landandè con il quale oramai si è instaurata una solida partnership».