Pickleball: Successo per il Tennis Arena Club Alba nelle selezioni regionali

Grande successo per il Tennis Arena Club Alba di Diano d'Alba nelle selezioni regionali di pickleball organizzate dalla FITP, che si sono svolte a Rivoli il 12 e 13 ottobre. Dopo una fase provinciale composta da tre tappe, diversi atleti del club si sono distinti, guadagnandosi l'accesso alle finali nazionali che si terranno a Torino in concomitanza con le ATP Finals.

Tra i protagonisti del torneo, la coppia formata da Allario Daniele e Castella Enrico, che si è qualificata al secondo posto nel doppio maschile superando oltre 16 coppie, assicurandosi così un posto per la competizione nazionale. Un altro grande risultato arriva dal doppio femminile, dove Graziano Clara e De Pasquale Vittoria hanno conquistato il primo posto, dimostrando la loro forza e sintonia in campo.

Nel doppio misto, ben due coppie del Tennis Arena Club Alba hanno superato le selezioni: De Pasquale Vittoria e Castella Enrico come primi classificati e Graziano Clara e Allario Daniele come secondi. Inoltre, sia De Pasquale che Graziano hanno brillato anche nel singolare femminile, qualificandosi entrambe per le finali.

Il Tennis Arena Club Alba si conferma un punto di riferimento per il pickleball in Piemonte, grazie ai suoi 5 campi e ad un folto gruppo di appassionati che quotidianamente si sfidano in questo dinamico sport. La presenza di giocatori di alto livello, unita a una comunità in crescita, rende il club un ambiente ideale sia per i veterani che per i neofiti.

Per chi desidera avvicinarsi a questa disciplina in grande crescita, il club invita tutti a partecipare al Torneo Invernale, aperto anche e soprattutto ai principianti. Un'opportunità unica per divertirsi, migliorare le proprie abilità e confrontarsi con alcune delle migliori coppie della regione.

Il pickleball, sport che combina elementi di tennis, badminton e ping pong, continua a guadagnare popolarità in tutto il mondo, e i risultati del Tennis Arena Club Alba ne sono la testimonianza in Piemonte.

Per informazioni riguardo a campi e tornei potete chiamare il Tennis Club al numero fisso 0173 612174 o al referente del pickleball Gabriele 338 106 9045.