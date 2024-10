Cuneo, “Scuole al centro”: si trasforma lo spazio-soglia dell’istituto di Madonna dell’Olmo

Il percorso di “Scuole al centro” si arricchisce di un nuovo tassello: l’edificio scolastico in via della Battaglia, a Madonna dell’Olmo, che ospita la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado, vedrà attorno a sé la realizzazione di un intervento per fare in modo che l’ingresso e l’uscita possano avvenire in sicurezza.

Il progetto ha come obiettivo il miglioramento della mobilità sostenibile ed attiva in Frazione, attraverso la realizzazione di un marciapiede di collegamento tra quello esistente su Via della Battaglia, dalla chiesa fino al marciapiede su via Valle Po. Il tratto è attualmente utilizzato come parcheggio, con i rischi che ciò comporta per la sicurezza degli utenti deboli. Il nuovo marciapiede, rialzato rispetto al livello stradale, sarà realizzato con cordoli in granito e pavimentazione in autobloccanti. Una “strada scolastica” collegherà il nuovo accesso della scuola media, la fermata del bus e il marciapiede che porta alla piazza che si affaccia su Via della Battaglia.





Inoltre, per moderare la velocità dei veicoli che transitano sulla via, la strada verrà “disassata” grazie a parcheggi a pettine, sul lato degli esercizi commerciali. Verranno realizzati dei “parklet”, cioè luoghi di aggregazione, sulla piazza a lato del marciapiede; questo verrà ampliato per ospitare un percorso ciclopedonale che confluirà sulla nuova piazzetta su cui si affaccerà l’accesso della scuola, che sarà così più sicuro.

L’intervento prevede anche l’implementazione dei punti luce nell’area interessata dai lavori e sulla piazza, oltre che la messa a dimora di 16 nuovi alberi e la depavimentazione con passaggio ad area di verde di 150 m2.

La partenza dei lavori, con la cantierizzazione degli spazi, è prevista nei prossimi giorni, non appena le condizioni meteo lo permetteranno.

Il progetto “Scuole al centro” fino ad oggi ha visto trasformarsi gli spazi di fronte all’asilo nido di via Silvio Pellico, delle scuole dell’infanzia nei quartieri Donatello e Gramsci, della scuola primaria di Borgo Gesso. Infatti, è un progetto che ha l’obiettivo di migliorare il contesto urbano e dare centralità alla scuola, ripensando in modo sicuro e dedicato gli spazi di soglia tra fabbricato scolastico e spazio pubblico, in modo che genitori e figli possano vivere in sicurezza il momento dell’ingresso ed uscita da scuola. Gli interventi finora realizzati sono stati finanziati con risorse proprie e fondi Pnrr, per un valore complessivo di oltre 1 milione di euro. Oltre a questi, l’intervento per Madonna dell’Olmo, dal valore complessivo di 460 mila euro, si è meritato un finanziamento regionale da un bando sulla mobilità attiva.

Così spiega l’assessore alla Mobilità Luca Pellegrino: “Continua la trasformazione degli spazi vicini alle scuole per renderle più sicure, vivibili e per incentivare l’autonomia dei ragazzi e delle ragazze nel tragitto quotidiano verso la scuola. Crediamo molto nel progetto - che abbiamo complessivamente chiamato ‘scuole al centro’, anche se i singoli interventi hanno fonti di finanziamento differenti - perché ha una valenza educativa molto forte rispetto alla possibilità di generare un cambiamento nelle nuove generazioni e nelle famiglie. Poter raggiungere la scuola in bici è una possibilità che oggi hanno il 77% degli edifici scolastici della città, primato che ci è stato riconosciuto a livello nazionale e di cui siamo molto fieri. Continuiamo a progettare e a cercare finanziamenti, perché il nostro obiettivo è che la mobilità sostenibile e la sicurezza degli studenti si possano incontrare davanti a tutte le scuole della città”.