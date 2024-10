Tunnel di Tenda, la Regione: "Sollevati, l'interdittiva antimafia non coinvolge al momento il Consorzio Edilmaco"

"In serata la Regione Piemonte ha appreso con sollievo dalla Prefettura di Torino che l’interdittiva adottata per Cogefa non coinvolge al momento il Consorzio Edilmaco, di cui Cogefa fa parte, che sta svolgendo i lavori per il Tunnel del Tenda. Questo significa che il cantiere non sarà bloccato e l'opera può proseguire".

Così fanno sapere i vertici del Governo regionale in merito vicenda relativa alla notizia all’interdittiva antimafia per un’azienda coinvolta in una serie di cantieri strategici per il Piemonte, tra i quali il Tunnel di Tenda.

L'intervento del prefetto sembra fare chiarezza sul proseguimento del cantiere per il completamento del tunnel. Proseguimento messo a rischio dall'interdizione disposta ieri, mercoledì 16 ottobre, nei confronti di Cogefa, società torinese che detiene il 50% delle quote di Edilmaco, il consorzio di imprese che dal 2019 opera nel cantiere di Limone Piemonte (leggi qui).

La Regione stessa, in data odierna, aveva espresso preoccupazione e richiesto la possibilità di valutare un commissariamento, con la nomina di una figura atta a portare avanti l'opera, non pregiudicando così l'andamento dei lavori.