Email marketing: perché ancora oggi è la strategia vincente

In un contesto come quello attuale, dove le strategie di marketing passano principalmente sui canali social, sono affidate a influencer di successo e puntano molto sull’interazione diretta con il target di riferimento, stanno cadendo sempre più in secondo piano gli annunci affidati ai media tradizionali. Fra i metodi più datati, tuttavia, quello dell’email marketing non solo non sembra risentire del tempo che passa, ma in determinate situazioni rimane il più efficace di tutti. Da cosa dipende? Scopriamolo insieme.

Cos’è l’email marketing

Com’è facilmente intuibile dal nome, l’email marketing è una strategia che consiste sostanzialmente nell’inviare mail a potenziali clienti e/o a utenti già fidelizzati, il cui contenuto è mirato alla promozione del prodotto o servizio offerto. L’obiettivo di questa strategia non è solo di natura promozionale, ma punta anche al rafforzare il rapporto fra cliente e azienda, grazie all’utilizzo di contenuti che risultano interessanti per gli utenti che ricevono queste mail, e questo rappresenta il primo spartiacque fra le strategie di email marketing fatte bene e quelle che sono destinate a finire miseramente nello spam.

I vantaggi delle strategie di email marketing

La longevità della metodologia dell’email marketing è figlia di quattro vantaggi incontestabili di questo tipo di strategia, che soprattutto per i piccoli brand rappresenta spesso l’unica strada percorribile.

È conveniente

Inutile girarci intorno, il primo aspetto positivo dell’email marketing è che prevede un investimento minimo di risorse, sia come denaro che per tempo. Fra l’altro, la stessa impostazione di tale strategia può essere appaltata a servizi esterni: Mailrelay, ad esempio, è una società che permette alle aziende di scegliere un piano di abbonamento mensile di email marketing sulla base delle proprie esigenze, e volendo si può partire senza limiti di tempo con un account gratuito. Mailrelay vanta decenni di esperienza, è facile da usare e offre un’assistenza a 360 gradi ai propri clienti.

Annunci personalizzati

Altro aspetto dell’email marketing da non sottovalutare è che, a differenza di altre strategie, non “spara nel mucchio” ma punta solo a utenti che sono o possono essere effettivamente clienti. Le mail sono segmentate a seconda di parametri come gusti personali, dati demografici, interazioni precedenti e tanti altri. Quando un cliente riceve una mail di marketing, quindi, ritrova sempre un contenuto affine a quelle che possono essere le proprie esigenze personali.

Maggior fidelizzazione

Riprendendo il paragrafo precedente, ricevere una mail con contenuti interessanti fa automaticamente aumentare da parte dell’utente la stima nei confronti del brand in oggetto, al di là se poi dovesse esserci un’azione di acquisto effettivo. Tale stima può inoltre crescere nel tempo se si instaura un rapporto continuativo in cui i contenuti delle mail risultano essere sempre all’altezza delle aspettative, magari con aggiornamenti regolari o promozioni personalizzate.

Risultati misurabili

Quello che è però probabilmente il vantaggio più importante di tutti è il fatto che l’email marketing è l’unica strategia comunicativa i cui risultati possono essere misurati in maniera inconfutabile. Parametri come i tassi di apertura e i click-through misurano con precisione impressionante quante persone hanno aperto e letto la mail, quanti hanno cliccato sui link di invito e quanti (soprattutto) partendo dalla mail hanno concluso un acquisto. Con questi dati, quindi, si può capire quanto una strategia di email marketing sia stata remunerativa sia in termini economici, sia come fidelizzazione utenti.

Il punto di partenza: la mailing list

Se, come abbiamo visto, servizi come Mailrelay offrono strategie di email marketing adatte a ogni esigenza, il punto da cui bisogna partire è l’elenco dei contatti a cui inviare gli annunci via posta elettronica, quella che in gergo si definisce mailing list. Nella quasi totalità dei casi l’elenco delle mail viene ricavato dal numero di iscritti ai siti web ufficiali del brand di riferimento, ma affinché tali iscrizioni siano anche efficaci serve offrire dei vantaggi agli utenti per invogliarli a fornire i propri dati, attraverso strategie di lead magnet. Per intenderci: tutte le volte che in cambio dell’iscrizione a un portale si offre agli utenti, ad esempio, un buono sconto, un ebook gratuito o l’iscrizione a un programma fedeltà si sta facendo una strategia di lead magnet. Solitamente il buono sconto è il lead magnet più efficace di tutti, perché per diverse persone risparmiare qualche euro in cambio di qualche proprio dato personale è sempre conveniente. Se si parte da una strategia di lead magnet e si spinge quindi gli utenti a un’iscrizione consapevole, la mailing list ottenuta si rivelerà molto propensa all’interazione con il brand in oggetto.