Sabato 19 ottobre Concerto "Valzer, polke e marce della famiglia Strauss" al Monastero della Stella

Sabato 19 ottobre, alle 21, al Monastero della Stella (in piazzetta Trinità 4), a Saluzzo, si terrà il concerto con immagini ‘immersive’ “Valzer, polke e marce della famiglia Strauss” con il duo pianistico a quattro mani Roberto Metro ed Elvira Foti.

L’evento è organizzato nell’ambito della 45ma stagione dell’associazione Antidogma Musica.

Il duo propone un programma interamente dedicato ai celebri valzer, polke e marce della famiglia Strauss. Una serata all’insegna dell’eleganza e della tradizione viennese, con musiche che sapranno incantare il pubblico e trasportarlo nelle atmosfere fastose del XIX secolo.

La musica della famiglia Strauss ha rappresentato una delle più alte espressioni del gusto musicale viennese del XIX secolo, simbolo di eleganza e raffinatezza. I celebri valzer, le energiche polke e le marce solenni, eseguiti nei sontuosi saloni delle corti imperiali e nei festeggiamenti popolari, continuano a incantare il pubblico di tutto il mondo.

Il duo pianistico Metro – Foti proporrà quindi un affascinante viaggio musicale attraverso le composizioni più conosciute degli Strauss, portando in scena l'atmosfera scintillante dei salotti viennesi.

Il programma si aprirà con il celebre Kaiserwalzer, (Valzer dell’Imperatore), seguito dalla frizzante Auf der Jagd – Polka schnell, (Sangue leggero). Tra i momenti più suggestivi, spiccheranno il romantico Rosen aus dem Süden, (Rose del sud) e le melodie primaverili di Frühlingsstimmen, (Voci di Primavera).

Non mancherà il celebre An der schönen blauen Donau, (Sul bel Danubio blu), simbolo della tradizione viennese.

Il concerto si concluderà con la solenne Radetzky-Marsch, (Marcia Radetzky) di Johann Strauss sr., per un finale festoso e coinvolgente.

Seguirà un momento conviviale organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo dedicato al “Bretzel”, alla scoperta del gustoso “abbraccio”, tipico pane della cucina viennese, dalla forma simmetricamente intrecciata proprio come un abbraccio.

Il pubblico farà un viaggio indietro nel tempo dai valzer viennesi del XIX secolo ai Monasteri Medievali del Nord d’Italia

Prenotazioni sul sito: https://www.monasterodellastella.it/evento/gli-abbracci-in-musica

Info: stampa.antidogmamusica@gmail.com

Gli interpreti del duo pianistico a quattro mani

Roberto Metro pianista di fama internazionale, si è diplomato con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore al Conservatorio di Messina. Ha intrapreso una carriera concertistica che lo ha visto esibirsi in prestigiose sale da concerto in tutto il mondo, collaborando con importanti orchestre e direttori di fama internazionale. Ha tenuto oltre 800 concerti nelle città più importanti come New York, Vienna, Tokyo e Buenos Aires, conquistando il pubblico con la sua straordinaria tecnica e interpretazione. Roberto Metro ha inciso diversi CD e le sue esibizioni sono state trasmesse da emittenti radiofoniche e televisive di tutto il mondo.

Elvira Foti anch’essa pianista di rilievo internazionale, ha iniziato giovanissima la sua carriera concertistica, diplomandosi con lode e menzione d’onore al Conservatorio “A. Corelli” di Messina. Ha suonato in più di 500 concerti in tutto il mondo, dalla Carnegie Hall di New York alle principali sale da concerto in Europa, Asia e America. Elvira Foti si esibisce sia come solista sia in duo pianistico, raccogliendo sempre ampi consensi di pubblico e critica. Oltre alla sua attività concertistica, svolge un’intensa attività didattica e musicologica.