Area Calcio Alba Roero: grande orgoglio per la convocazione di Matteo Rolando in Nazionale U15

Una recente notizia ha suscitato grande orgoglio in seno alla società Area Calcio Alba Roero.

Il giovane calciatore Matteo Rolando, fino alla stagione 2016/17 tesserato della squadra albese prima di passare alla Juventus, è stato convocato nella Nazionale Italiana Under 15.

44 i giocatori selezionati dal CT Enrico Battisti che ha "pescato" tra i migliori classe 2010 dell'area centro-nord. In squadra anche Mattia Niccolò Barzagli, figlio dell'ex difensore della Juventus e della Nazionale Andrea.

Così l'Area Calcio Alba Roero in una nota pubblicata sui canali social societari: "Con grande orgoglio facciamo i complimenti a Matteo Rolando, per la convocazione nella Nazionale Italiana Under 15. Matteo fino alla stagione 2016/17 ha indossato i nostri colori, prima di indossare la prestigiosa casacca bianconera della Juventus.

A lui auguriamo di raggiungere i successi che merita, con la speranza che sia solo il primo di tanti nostri atleti a realizzare il sogno della maglia azzurra! BUONA FORTUNA MATTEO!"