Una vita spesa per la comunità: a Canale la festa per i 100 anni del farmacista Riccardo Garelli

Sabato 26 ottobre, alle 10.30, presso la Sala Consiliare del municipio di Canale, il dottor Riccardo Garelli verrà festeggiato dalla comunità per il traguardo dei 100 anni, proprio nel giorno del suo compleanno.

A promuovere l’iniziativa è stato il sindaco della 'Città del Pesco' Enrico Faccenda, che ha dichiarato: “Abbiamo voluto organizzare questa festa insieme al figlio Giorgio per celebrare una figura importante della nostra comunità, impegnata per tanti anni nella vita associativa, politica, sociale e sportiva di Canale e del Roero, esempio di integrità e dedizione al lavoro per tutti i cittadini”.

Nel Roero tutti conoscono il dottor Riccardo, ancora oggi lucidissimo e attivo, per quanto gli anni gli consentono, nel Gruppo Farmacie Benessere (Canale, Monteu Roero e Vezza d’Alba) che il figlio Giorgio ha contribuito a creare nel 2011.

Un’azienda di famiglia nata a Canale nel 1932 e che il giovane Riccardo prese in consegna dal nonno Giorgio nel dopoguerra. Un conflitto che lo vide, giovane studente classe 1924, aderire al movimento della Resistenza tra le fila della “12a Divisione Bra”, gli Autonomi comandati dal Generale Icilio Ronchi Della Rocca.

Oggi è uno degli ultimi partigiani viventi, testimone attendibile di quelle vicende tragiche ed eroiche, memoria da non disperdere.

Racconta il figlio Giorgio:

“Mio padre è molto orgoglioso del suo fazzoletto azzurro e lo è altrettanto di alcuni avvenimenti che lo videro protagonista nei periodi in cui fu assessore o consigliere comunale. Ad esempio, seguì i lavori per la distribuzione del gas metano nelle frazioni canalesi e la costituzione dell’Enoteca Regionale del Roero, a cui partecipò in prima persona insieme al sindaco Barbero. Papà ricorda sempre che furono loro due ad ottenere l’autorizzazione dall’allora assessore regionale Emilio Lombardi”.

Attivo nella vita sociale di Canale e anche in quella sportiva, Riccardo Garelli non si è fatto mancare nulla. Appassionato di “Balon”, è tuttora dirigente della Pallonistica Canalese e fu a lungo presidente della Bocciofila Canalese.

E non solo. Fu responsabile dell’Azione Cattolica locale, segretario della Democrazia Cristiana, fondatore del Lions Club di Canale-Roero, presidente della Fondazione del civico ospedale “Pasquale Toso” all’epoca delle Ipab e 40 volte farmacista volontario a Lourdes, oltre che recentemente donatore dell’intera, poderosa collezione di volumi editi dal Centro Studi Piemontesi alla Biblioteca Civica “Prof. Pietro Cauda”.

Un secolo di vita così intensa va festeggiato, con la gratitudine di tutta la comunità.

Appuntamento, dunque, sabato 26 ottobre, in municipio, nella sua Canale. Auguri di cuore dottor Garelli!