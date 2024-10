MasterVolley: iniziato ufficialmente il progetto di Cuneo Granda Volley Academy con Lo Bianco e Cardullo

Accade che le cose inizino davvero. Il 16 ottobre circa 30 ragazze hanno partecipato alla MasterVolley di Cuneo Granda Volley Academy con Eleonora Lo Bianco e Paola Cardullo.

Un pomeriggio speciale per le ragazze che hanno deciso di frequentare la ‘scuola di perfezionamento’ che la società di Cuneo ha voluto creare per ogni ruolo, in questo caso alzatrici e liberi.

Nella sede Academy si sono visti i volti e le emozioni di tante giovani ragazze con la legittima ambizione di crescere nella pallavolo per arrivare anche a progetti professionistici.

“ Sono davvero entusiasta della giornata – afferma la presidente Academy Barbara Pasqua – perché quando abbiamo deciso e creato il progetto con Eleonora Lo Bianco sapevamo che stavamo facendo quello che in Italia tutti hanno sempre voluto fare, ma 5 campionesse insieme di questo livello direi che non le ha mai messe insieme nessuno a supporto delle giovani pallavoliste. E da subito si vedono risultati. ”

“Cominciare un progetto è sempre una emozione – affermano Lo Bianco e Cardullo – quando poi lo facciamo in tuta in palestra ci sentiamo davvero a nostro agio. Pensare di poter incidere sulla crescita di talenti della futura pallavolo è qualcosa di unico. Adesso il progetto è partito, da questa provincia di Cuneo che vive di pallavolo più di quanto si pensi e che sta mettendo basi solide per stupire in futuro.”

A breve verranno lanciate le MasterVolley con Centoni dedicata agli opposti, Rinieri alle schiacciatrici e Arrighetti ai centrali. Per informazioni 3933357788