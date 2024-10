Anas su Cogefa: "In corso le interlocuzioni per non fermare i lavori" (al tunnel di Tenda)

In riferimento al provvedimento antimafia interdittivo adottato dalla Prefettura di Torino nei confronti dell’operatore economico CO.GE.FA S.p.A. in data 15 ottobre 2024, si conferma che sono in corso le interlocuzioni tra Anas, le Istituzioni e la stessa Prefettura di Torino per definire il percorso che consenta il prosieguo dei lavori urgenti e indifferibili in carico all’appaltatore, nel rispetto del provvedimento di interdizione emesso dall’Autorità nei confronti dello stesso.

Si stanno pertanto facendo gli approfondimenti finalizzati a individuare quali siano gli interventi per cui sussista la necessità urgente di assicurare la prosecuzione degli accordi contrattuali in essere secondo le previsioni dell’art. 32, comma 10 del d.l. n. 90/2014.

Anas è impegnata nell’individuare le azioni e gli strumenti necessari per garantire la prosecuzione delle lavorazioni in carico all’appaltatore, in piena collaborazione e in osservanza a quanto disposto dall’Autorità competente.