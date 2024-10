Asl Cn2 e le aziende di Langhe e Roero proseguono la “eco-sfida” per una mobilità più sostenibile

Prosegue a gonfie vele la “ECOsfida tra aziende” lanciata dall’ASL CN2 in occasione della Settimana Europea della Mobilità, la campagna di sensibilizzazione più importante della Commissione Europea sulla mobilità urbana sostenibile.

La “ECOsfida” si sviluppa nel quando di Talenti Latenti, un tavolo di lavoro nato grazie al contributo di Fondazione CRC per coinvolgere le aziende locali nella definizione di strategie di welfare aziendale. In quest’ottica, l’iniziativa mira ad incoraggiare ogni tipo di spostamento “green” nel tragitto casa-lavoro, favorendo l’adozione di comportamenti eco-compatibili, al fine di stimolare un welfare di comunità condiviso e diffuso.

La sfida ha visto finora fronteggiarsi i dipendenti di 5 realtà (ASL CN2, Brovind Vibratori, Abrigo, Stampatello, MobilitySquare), pronti a competere fino all’ultimo “chilometro green”. Ogni partecipante, in ogni giorno in cui decide di usare un mezzo sostenibile per raggiungere il posto di lavoro (o per gli spostamenti durante il lavoro), registra il suo tragitto tramite un’apposita applicazione e fa guadagnare punti alla propria azienda. Concorrono a produrre punteggio gli spostamenti effettuati a piedi, in bicicletta, in monopattino, in treno e in bus; anche chi usa l’auto mettendo a disposizione un sedile per un collega, potrà guadagnare dei punti in base ai chilometri effettivamente condivisi.

Le aziende e i dipendenti più virtuosi saranno premiati il 14 novembre 2024 presso l’ Auditorium dell’Ospedale di Verduno , in occasione del convegno annuale organizzato da Talenti Latenti.

L’ASL CN2 non è nuova a iniziative di mobilità sostenibile: già dal 2023 ha istituito la figura del Mobility Manager e redatto un dettagliato Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL), primo elemento di mappatura delle abitudini di trasporto dei propri dipendenti, che ha permesso la progettazione di interventi efficaci, ponderati e duraturi.

L’Azienda Sanitaria prosegue anche quest’anno nel suo impegno di sensibilizzazione all'uso del Trasporto Pubblico Locale e, anche grazie ad un contributo della Fondazione CRC legato a un progetto più ampio di mobilità sostenibile, rimborserà ai dipendenti che ne hanno fatto richiesta il 30% di quanto speso per il tragitto casa-lavoro realizzato in modo eco-compatibile. Si tratta di 72 persone (+ 34% rispetto allo scorso anno): 41 persone con abbonamento a bus urbano e 31 con abbonamento al treno.

Con l’occasione della Settimana Europea della Mobilità, l’ASL CN2 ha anche potenziato il proprio progetto di Car Pooling, offrendo un cashback di “benvenuto” ai nuovi associati della Community (ad oggi, circa 250 dipendenti). Nella Settimana della Mobilità sono stati certificati ben 285 viaggi in car pooling che, insieme ai risultati della “ECOsfida tra aziende”, hanno generato un risparmio di quasi 6.500 chilometri di percorrenza e di 850 kg di anidrite carbonica.

Una ennesima conferma di quanto, operando tutti insieme con l’obiettivo comune di preservare il nostro ambiente, si possa davvero fare la differenza.