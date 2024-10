Lo Chef Vivalda di Cervere ambasciatore nel mondo delle eccellenze della Granda: il plauso di Monica Ciaburro (FdI)

" Sono sempre molto contenta quando le eccellenze italiane si fanno conoscere nel mondo. In questo caso, poi, sono davvero orgogliosa che uno chef del cuneese, la mia amata provincia, abbia ottenuto un riconoscimento così prestigioso ".

Con queste parole l'onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro , componente della Commissione Agricoltura, commenta il premio assegnato nei giorni scorsi, allo chef Gian Piero Vivanda, patron dell’Antica Corona di Cervere, premiato per il ristorante con la miglior proposta di dolci, pasticceria e lievitati al mondo.

"La nostra Nazione è ricca di prodotti unici, pregiati e di alta qualità, segno distintivo di un territorio dove l'agricoltura è uno dei settori trainanti della nostra economia - prosegue Ciaburro -. Quando poi queste eccellenze, incontrano la sapienza, la passione e il talento di uno chef straordinario come Gian Piero Vivalda, nascono prodotti unici per qualità e sapore. E a certificarne l’eccezionalità è proprio questo importante premio, frutto di un lavoro attento, tramandato di padre in figlio e di uno staff preparato ed affiatato. Senza dimenticare l'importanza della materia prima sempre di ottima qualità, che proviene da un territorio che nel tempo ha fatto del settore agroalimentare un suo indiscusso punto di forza".