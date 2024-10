Per la Giornata Internazionale della Riparazione un incontro sulla direttiva europea

Il 19 ottobre ricorre la Giornata Internazionale della Riparazione, evento globale dedicato a chi contribuisce attivamente, o vuole iniziare a farlo, alla riparazione nelle proprie comunità. Mai come quest’anno la ricorrenza riveste un significato particolare. Il 30 luglio scorso, infatti, è entrata in vigore la Direttiva europea 2024/1799 recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e ora gli Stati membri dell’Ue hanno 24 mesi di tempo per recepirla.

Per Confartigianato, la direttiva rappresenta una tappa per promuovere un’economia più sostenibile e circolare e apre prospettive per rilanciare l’attività dei piccoli riparatori indipendenti, creando per i consumatori un’alternativa alla cultura dell’“usa e getta”.

Nel settore delle riparazioni operano 141mila artigiani e piccole con 386mila addetti (dagli impiantisti ai sarti, dagli autoriparatori ai manutentori di ascensori fino ai riparatori di elettrodomestici e agli orologiai). Da molti anni Confartigianato chiede che i riparatori indipendenti di beni personali e per la casa possano operare alle stesse condizioni dei riparatori autorizzati, vale a dire con il diritto di accedere liberamente a tutti i pezzi di ricambio e agli strumenti e alle informazioni tecniche fornite dai produttori. Questo permetterebbe di eliminare le barriere e le disparità di trattamento che ancora oggi ostacolano migliaia di artigiani e piccole imprese nella loro attività sul mercato delle riparazioni.

Confartigianato Imprese Cuneo, in collaborazione con Unioncamere nazionale e Camera di Commercio di Cuneo, nell’ambito dell’iniziativa “Settimana dell’Energia e della Sostenibilità” del sistema nazionale di Confartigianato, organizzano, il prossimo 24 ottobre, alle ore 17.30, presso la sede camerale cuneese, un workshop sul tema.ù

Dal 21 al 27 ottobre si svolge l’edizione 2024 della Settimana per l’Energia e la Sostenibilità di Confartigianato. La Settimana – che viene aperta da un convegno, organizzato il 17 ottobre a Milano e si snoda in 65 eventi promossi in tutta Italia da 50 Associazioni del Sistema Confartigianato – è una piattaforma per esplorare le iniziative e le novità che stanno contribuendo a un nuovo modello di sviluppo economico e sociale, centrato sulla sostenibilità. Ma è anche un’occasione di confronto a tutto campo tra Confartigianato, imprese, cittadini, istituzioni, esperti italiani e di livello internazionale sui pilastri dell’ESG.

“Costruire un futuro sostenibile per le imprese e per l’Italia – sottolineano da Confartigianato – è una responsabilità collettiva. La Settimana per l’Energia e la Sostenibilità è il nostro impegno concreto per trasformare questa visione in realtà, con il protagonismo degli artigiani e delle Mpi. Gli sforzi degli imprenditori devono però essere accompagnati da politiche e interventi orientati ad affrontare la transizione energetica e ambientale. C’è molto da fare, soprattutto nel sostegno all’utilizzo di fonti rinnovabili, negli incentivi per la riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici, nella prevenzione dei rischi idrogeologici”.

Durante i lavori, moderati da Joseph Meineri, Direttore generale Confartigianato Imprese Cuneo, dopo i saluti di Luca Crosetto, Presidente CCIAA Cuneo e Confartigianato Imprese Cuneo, interverranno Ada Preziosi, Legal Officer – Direzione generale Giustizia – Unità B2 Diritto dei Consumatori – Commissione Europea; Donatella Pavan, Fondatrice “Giacimenti Urbani”; Ugo Vallauri, Co-fondatore “The Restart Project”.