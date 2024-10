Un week end ricco di appuntamenti per il Centro Commerciale Grande Cuneo

Continua il ricco calendario di eventi per festeggiare i 20 anni del Centro Commerciale Grande Cuneo, scoprili tutti!

SPORT A TUTTO RITMO

SABATO 19 OTTOBRE, con orario 15.00 - 19.00

Uno spettacolo di ballo e musica realizzato in collaborazione con le scuole di danza del territorio, un viaggio tra il classico e il contemporaneo, balli da sala, popolari e non solo: potrete assistere a esibizioni di capoeira, pole dance, danza aerea e molto altro!

Ospite d’onore: Anbeta Toromani per un Meet&Greet a tutta danza!

DOMENICA 20 OTTOBRE

Dalle 10:30 avrai l’occasione di provare il campo di Football femminile di Cuneo e, dalle 15 alle 19 vivi un pomeriggio dedicato alle discipline sportive in tutte le sue forme: dalla danza alle eccellenze dello sport targato Cuneo per farvi giocare e divertire: FREEDOM FOOTBALL CLUB, CUNEOGINNASTICA, CUNEO GRANDA VOLLEY vi aspettano in Galleria per un pomeriggio a tutto sport!

IL SORRISO CHE CI UNISCE

26 e 27 OTTOBRE, con orario 15.30 - 19.00

Un evento all’insegna del divertimento con le associazioni del Forum Famiglie di Cuneo: il GiocaFamiglia.

Tante attività tra cui truccabimbi, sculture di palloncini, giochi, spettacoli e intrattenimento per tutti ti aspettano!

Il Forum Famiglia di Cuneo, da anni sostenuto dal Centro Commerciale Grande Cuneo, è presente sul territorio a sostegno e supporto delle famiglie e delle associazioni locali.

SHOPPING CHE FORTUNA

Dal 2 al 10 NOVEMBRE

Partecipa al Concorso la Torta dei Desideri per vincere tantissimi buoni acquisto da utilizzare nei negozi del Centro.

Per concludere non perderti l’ultima attività per celebrare i 20 anni del Centro Commerciale Grande Cuneo:

DOMENICA 17 NOVEMBRE, dalle 16.30 ti aspettiamo in Galleria per il taglio della torta di compleanno del Centro.

Per maggiori informazioni https://centrograndecuneo.it/