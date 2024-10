Aggrediscono agenti della Polizia nel corso di un controllo: Daspo urbano per sei persone

Non potranno stazionare e accedere, per un periodo che va da 12 a 24 mesi, a tutti i bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari in corso Nizza di Cuneo

Il questore di Cuneo ha adottato nei giorni scorsi sei provvedimenti di “Daspo urbano” nei confronti di altrettante persone che, con violenza e frasi oltraggiose, in un esercizio pubblico di corso Nizza, si erano opposte ad un controllo di polizia di un soggetto.

I destinatari dei provvedimenti, di età compresa tra i 23 ed i 56 anni, tutti denunciati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, non potranno stazionare e accedere, per un periodo che va da 12 a 24 mesi, a tutti i bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari in corso Nizza di Cuneo, divieto esteso a tutta la provincia di cuneo per una delle 6 persone.

Salgono quindi a 44 i divieti di accesso ad area urbana adottati, cui si sommano 7 divieti di accesso a manifestazioni sportive emessi dal Questore di Cuneo dall’inizio dell’anno nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto dei comportamenti che generano allarme sociale e incidono negativamente sul livello di sicurezza e di benessere percepito dai cittadini.